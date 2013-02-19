Профсоюз призвал украинские СМИ воздержаться от бойкота УНИАН

Об этом говорится в заявлении НМПУ.

“Независимый медиа-профсоюз Украины призывает украинские СМИ воздержаться от бойкота информационного агентства УНИАН. Ведь ситуация в агентстве не однозначная: кроме инициаторов цензуры и распространения фальшивых новостей, там есть высокопрофессиональный коллектив журналистов, который стойко борется против цензуры и искажений в новостях”, - подчеркивается в заявлении.

НМПУ обращает внимание на тот факт, что ячейка медиа-профсоюза в УНИАН пытается не допустить дальнейшего уничтожения репутации агентства.

“В этих условиях бойкот новостей УНИАН и будет означать провал усилий коллектива, который в попытке отстоять свое честное имя и право на свободную и профессиональную журналистику выступил против распространения на сайте агентства по решению менеджмента агентства информационных сообщений, не отвечавших действительности”, - написано в документе.

НМПУ отмечает, что с момента выхода неправдивых информационных сообщений 11 февраля этого года менеджмент агентства, по свидетельству творческого коллектива УНИАН, фактически самоустранился от управления агентством, а публичное обращение коллектива к владельцам и руководителям от 13 февраля так и остается без ответа.

В этих условиях местная ячейка НМПУ в УНИАН одобрила решение созвать и провести общие собрания, в ходе которых рассмотреть вопрос создания Временного редакционного совета с целью восстановления репутации агентства, принять решение о введении авторизации информации, а также рассмотреть возможность объявления забастовки.

“НМПУ выражает свою полную поддержку и солидарность таким действиям ячейки НМПУ, а также всему коллективу УНИАН, который продолжает борьбу, несмотря на отсутствие ответа со стороны владельца”, - отмечается в заявлении.