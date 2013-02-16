В городах Украины отметили годовщину вывода советских войск из Афганистана (фото)

Как сообщает корреспондент УНИАН, митинг-реквием прошел в центре Чернигова вблизи памятника воинам-интернационалистам. В нем приняли участие более пятисот ветеранов боевых действий на территории других стран, воинов-миротворцев, членов их семей, а также представителей органов власти.

В церемонии возложения цветов к памятнику погибшим в Афганистане приняли участие заместитель председателя ОГА, руководитель городской организации УСВА Николай Стрилец, заместитель председателя Черниговского областного совета Иван Коробка, Черниговский городской голова, член правления УСВА Александр Соколов.

Участники митинга-реквиема минутой молчания почтили память своих побратимов, были поименно названы все уроженцы Чернигова, погибшие в Афганистане.

В Черниговской области проживают более 3 тысяч воинов-"афганцев". С афганской войны не вернулись домой (погибли или пропали без вести) 115 уроженцев Черниговской области.

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В Хмельницком областном управлении милиции открыли музей в честь воинов-интернационалистов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в области, над созданием музейной экспозиции работали сами же воины-интернационалисты. В музее размещено много архивных фотографий и писем участникам боевых действий на территории других государств.

“Каждая вещь в музее — это воспоминание воинов-интернационалистов, оторванное от души. При входе посетителей встречает выставочная витрина с фразой: “Время избрало нас…”. Она заставляет задуматься каждого, поскольку, какими бы противоречивыми не были современные оценки тех или иных событий, они в любом случае не должны унижать честь и достоинство их непосредственных участников”, - отметила сотрудница сектора связей с общественностью УМВД в области Инна Глега.

В Хмельницкой области проживают 3,5 тыс. афганцев и более 3 тыс. человек, принимавших участие в локальных войнах на территории других государств.

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У полтавского монумента Воинам-интернационалистам состоялся митинг.

Почтить память погибших боевых товарищей в парк воинов - интернационалистов с цветами пришли больше пяти сотен человек. Жены и дети держали в руках портреты утраченных на войне мужей и отцов.

«Когда нас молодыми забирали в Афганистан, нашей главной задачей была не победа, а выживание. Всем хочу пожелать крепкого здоровья и всего наилучшего. Хочу отметить, что пока существуют ветераны-афганцы, мы не допустим, чтобы Украина втянулась в любую войну», - сказал на митинге председатель Полтавской областной союза афганцев Юрий Цомартов.

После митинга все присутствующие возложили цветы, павших воинов почтили минутой молчания и военным салютом. После торжеств всех присутствующих пригласили к полевой кухне, чтобы отведать солдатскую кашу и «полевые сто грамм».

В преддверии митинга в Полтаве прошли сборы ветеранов-афганцев. Первый заместитель председателя Полтавской ОГА Виктор Животенко, сказал, что область отправила на Афганскую войну около 5 тысяч воинов. «К сожалению, не вернулся домой 81 солдат, а 400 стали инвалидами», - отметил он.

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В Тернополе прошел митинг-реквием по случаю 24-й годовщины вывода советских войск из Афганистана.

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие прошло в парке Национального возрождения возле памятника погибшим воинам-интернационалистам. Почтить память погибших и отдать дань уважения участникам боевых действий пришли представители городской и областной власти, ветераны, родные и близкие погибших воинов-афганцев, общественности. Участники митинга-реквиема минутой молчания почтили память воинов, погибших на чужих землях, выполняя свой гражданский долг.

Панихиду по павшим солдатам отслужили священники Свято-Троицкого духовного центра.

«Война в Афганистане, которая продолжалась десять лет и принесла смерть в тысячи украинских семей, должна стать уроком для нашего государства, уроком для принятия взвешенных решений относительно участия в разных военных конфликтах, потому что самой ценной является человеческая жизнь. «Афганцы» заслуженно пользуются уважением, потому что исполнили с честью свой воинский долг, хотя и стали заложниками больших политических игр», – сказал во время выступления и.о. председателя облсовета Сергей Тарашевский.

Присутствующие также возложили цветы к памятнику погибшим воинам-интернационалистам.

На Афганской войне погибло 48 солдат из Тернопольской области, двое пропали без вести.

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В Луганске у памятника воинам-интернационалистам, состоялся митинг-реквием, посвященный 24-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, в котором приняли участие первые руководители области и города, активисты ветеранских организаций воинов-афганцев, представители общественности и молодежи.

Как передает корреспондент УНИАН, участники митинга почтили память погибших, возложили цветы и гирлянду Памяти к памятнику. Архиепископ Луганский и Алчевский Митрофан провел памятное богослужение по защитникам Отечества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, в боевых действиях в Афганистане принимали участие 7,5 тысяч жителей Луганской области. Из них 162 погибли, исполняя свой интернациональный долг, 228 - вернулись инвалидами.

Помимо Государственной программы социальной защиты воинов-интернационалистов, в Луганской области действует Региональная программа социальной поддержки, по которой в прошлом году 324 афганца получили материальную помощь в общей сумме 162 тыс. грн.

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Во Львове состоялись торжества по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств и 24-й годовщины вывода войск бывшего СССР из Республики Афганистан.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько сотен ветеранов Афганистана и участников боевых действий на территории других государств прошли торжественным шествием по центральной части Львова в сопровождении бронетранспортера и военного оркестра Западного территориального командования к памятному знаку «Гражданам Львовщины, павшим в Афганистане в 1979-1989 гг.». Участие в шествии также приняли представители 80-го аэромобильного полка сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Возле памятного знака на улице Батуринской во Львове с участием руководства области, города, представителей общественных организаций, участников боевых действий состоялось торжественное возложение цветов. Павших участников боевых действий на территории других государств почтили минутой молчания и отслужили панихиду.

„Долг государства и власти заботиться о людях, которые пережили самое ценное в своей жизни – молодые годы, но, несмотря ни на что, остались молодыми и бесстрашными духом. Ведь именно такие люди способны достигнуть консенсуса вокруг решения важных и сложных вопросов. Многие из наших родных и друзей погибли на войне, поэтому мы должны сделать все, чтобы память о них не погасла», - сказал в своем выступлении руководитель аппарата Львовской облгосадминистрации Иван Груник.

Он от имени председателя Львовской облгосадминистрации вручил участникам боевых действий на территории других государств грамоты, благодарности и ценные подарки.

В завершение торжественных мероприятий всех присутствующих пригласили отведать солдатской пищи и помянуть павших побратимов.

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В Житомире провели торжественное шествие по главным улицам города к Старому Бульвару, а именно — к памятному знаку погибшим афганцам "Черный тюльпан", где состоялся митинг по случаю 24-й годовщины выведения советских войск из Афганистана.

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие прошло у памятника погибшим воинам-интернационалистам.

Почтить память погибших и отдать должное участникам боевых действий пришли представители городской и областной власти, ветераны, вдовы, родные и близкие погибших воинов-афганцев, общественность — всего несколько сотен человек.

В памятном шествии и возложении цветов к памятному знаку «Черный тюльпан» приняли участие, в частности, первый заместитель председателя облгосадминистрации Николай Олещенко, заместитель председателя Житомирского областного совета Михаил Чигирь, члены Житомирского областного союза ветеранов афганской войны, участники боевых действий на территории других государств.

Отдавая дань уважения подвигу воинов-интернационалистов и участников миротворческих действий, первый заместитель главы облгосадминистрации Н. Олещенко заметил: «В Житомирской области проживает 5,5 тысячи участников боевых действий в Афганистане. Эта война для бывшего Советского Союза принесла большие потери – 15 тысяч погибших, 3380 из которых были украинцами. На Житомирщину же не вернулся 131 солдат. Для матерей, вдов и семей наших погибших соотечественников последствия этой войны навсегда стали неутешительным горем».

Собравшиеся также возложили цветы к памятнику погибшим воинам-интернационалистам. Они почтили память погибших минутой молчания.

За годы афганской войны 72 военнослужащих были удостоены звания Герой Советского Союза, 11 из них – украинцы.