Донецкий губернатор не спешит присваивать библиотеке Крупской имя Стуса

Председатель Донецкой областной государственной администрации Андрей Шишацкий считает, что присвоение имени украинского поэта, политзаключенного, Героя Украины Василия Стуса областной библиотеке имени Крупской должно обсуждаться всеми жителями региона.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, комментируя недавнюю инициативу Донецкой областной организации Всеукраинского общества «Просвита» о переименовании библиотеки в честь 75-летия со Дня рождения земляка В. Стуса.

«Это мнение (о присвоении имени В. Стуса библиотеке) одного, или группы товарищей, или «панив». Я думаю, что это должна решать громада Донецка. Если этот вопрос будет стоять, то это должно быть предметом обсуждения депутатов горсовета и жителей Донецкой области», - сказал А. Шишацкий.

Как сообщал УНИАН, Донецкая областная организация Всеукраинского общества «Просвита» в декабре 2012 года направила председателю Донецкого областного совета Андрею Федоруку и главе областной госадминистрации Андрею Шишацкому обращение с просьбой присвоить имя украинского поэта, политзаключенного, Героя Украины Василия Стуса областной библиотеке имени Крупской.

Общественники отметили, что чествование памяти В. Стуса к 75-летию со дня его рождения (В. Стус родился 6 января 1938 года - УНИАН) было принято Постановлением Верховной Рады Украины от 15 мая 2012 года «О праздновании 75-летия со дня рождения выдающегося украинского поэта, политзаключенного, Героя Украины Василия Стуса».

В обращении также напомнили, что 20 декабря 2012 года в Донецкой областной универсальной научной библиотеке им. Надежды Крупской, «которая никакого отношения к Донецку не имела и что является абсурдом», был открыт музей В. Стуса.

«Наличие такого музея подтверждает необходимость переименования этой библиотеки, что будет достойным чествованием 75-летия со дня рождения Василия Стуса в Донбассе», - было заключено в обращении.