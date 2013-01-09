В Донецке почтили память Василя Стуса

Как сообщает корреспондент УНИАН, возле мемориальной доски украинскому поэту, установленной на фасаде филологического факультета Донецкого национального университета, собрались почитатели его творчества. В том числе в мероприятии приняли участие заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Тамара Лукьянчук, заместитель председателя Донецкой областной организации Всеукраинского общества «Просвита» Мария Олийнык, преподаватели и студенты филологического факультета ДонНУ, представители различных общественных организаций города.

У барельефа поэта звучали строки его незабываемой поэзии, выступающие вспоминали о тяжелой судьбе земляка, о его любви к Украине, борьбе с тоталитарным коммунистическим режимом.

Обращаясь к присутствующим Т. Лукьянчук отметила «высокую роль выдающегося деятеля украинской нации в социально-культурном развитии государства». Также она подчеркнула, что идеи славного сына украинского народа актуальны и в нынешних условиях.

«Мы гордимся тем, что он жил в нашем городе, учился в нашем университете... Этот юбилей грустный и радостный. Грустный от того, что человек не дожил до этой даты, а радостный от того, что он столько всего смог сделать. То, что открыли музей им. Стуса - это прекрасно, но думаю, что лучшей памятью для него будет наше изучение его творчества, деятельности, и стихов, в которых можно найти ответы на вопросы, которые волнуют нас сегодня», - сказала Т.Лукьянчук .

Справка УНИАН. Василий Стус родился 6 января 1938 года в селе Рахновка Гайсинского района Винницкой области.

Был младшим сыном в крестьянской семье, обедневшей в результате коллективизации и в конце концов перебравшейся в Донецкую область. После окончания школы (1954) поступил на историко-филологический факультет Донецкого государственного педагогического университета, где учился в литературной студии под руководством Т. Духовного; затем работал в сельской школе учителем украинского языка и литературы.