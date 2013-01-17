СМИ: В прошлом году Газпром продал Украине 33 млрд кубометров газа

Об этом сообщает Reuters и ряд российских информационных агентств, цитирующих заместителя директора департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Виктора Валова.

Представитель «Газпрома» при этом уточнил, что данный объем включает газ, купленный принадлежащей бизнесмену Дмитрию Фирташу компанией Ostchem Holding Limited.

В ходе телефонной конференции в четверг Валов также заявил, что российский газовый холдинг по-прежнему не видит оснований для пересмотра цены на природный газ для Украины.

"На данный момент оснований для пересмотра цены нет", - цитирует Валова агентство «Прайм».

По его словам, поставки ведутся на основе долгосрочных контрактов, в которых заложен принцип take-or-pay ("бери или плати") в отношении 80% контрактного объема.

При этом, отвечая на вопрос об объемах поставок, Валов ответил: "Сколько возьмут - столько мы дадим".

Валов также сообщил, что в 2013 году «Газпром» планирует закупить в Средней Азии 33 миллиарда кубометров газа - столько же, сколько в 2012 году.

Ранее концерн не раз говорил, что не планирует в 2013 году увеличивать закупки газа в Туркмении. Аналитики связывали это с плохими продажами российского газа как в Европе, так и на внутреннем рынке.

В конце прошлого года бывший тогда министром энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко заявил, что Украина в 2012 году сократит поставки российского газа до 26 млрд куб. м, и оплата будет производиться только за данный объем.

Заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев при этом высказывал прогноз, что Украина закупит в 2012 году около 40 млрд куб. м газа.

Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 млрд куб. м, Украина должна была бы оплатить не менее 41,6 млрд куб. м газа. Действующий долгосрочный контракт «Нафтогаза» и «Газпрома» предусматривает штрафные санкции при закупке газа ниже минимального объема.

Цена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м с 426 долл. за тыс. куб. м. В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в Государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.