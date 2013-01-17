«Газпром» теряет монополию на газ в Европе

Уже по итогам 2012 года страна смогла нарастить продажи в Европе на 16%, тогда как российский "Газпром" снизил их на 8%. В результате объемы поставок России и Норвегии на европейский рынок почти сравнялись. Продажи "Газпрома" в ЕС могут упасть и в этом году, что может быть на руку Украине, отмечают эксперты.

Норвежское министерство нефти и газа предлагает значительно снизить тарифы на транспортировку газа по трубопроводной системе страны при заключении новых контрактов, цитирует Reuters главу ведомства Улу Бортена Му. По его мнению, эта мера стимулирует инвестиции в новые месторождения норвежского шельфа для увеличения добычи и экспорта, сообщает Коммерсант.

Министерство предлагает на 90% снизить в тарифе оплату капитальных затрат, при этом операционные расходы для поддержания работы системы останутся на прежнем уровне. Насколько в итоге снизится общий тариф, не уточняется.

В 2011 году оператор газотранспортной системы Норвегии Gassled выручил за транспортировку газа $4,5 млрд, страна экспортировала и потребила около 97 млрд куб. м газа. То есть в среднем потребители платили за прокачку примерно по $47 за 1 тыс. куб. м.

Норвегия, в отличие от главного конкурента в Европе — российского "Газпрома", последовательно наращивает экспорт газа, максимально сокращая издержки. По данным Eurostat, в 2012 году поставки увеличились почти на 16%, до 107,6 млрд куб. м. "Это рекордный уровень, близкий к объему экспорта в Европу газа, добытого на территории России",— говорит Михаил Корчемкин, глава East European Gas Analysis. При этом, добавляет он, экспорт "Газпрома" в Европу в 2012 году упал до самого низкого уровня за последние десять лет.

Во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер сказал, что экспорт компании в дальнее зарубежье (включает Европу и Турцию) составил 138 млрд куб. м, что на 8% меньше, чем годом ранее. Турция потребляет около 25 млрд куб. м российского газа, то есть в Европу "Газпром" поставил примерно 113 млрд куб. м.

В результате "Газпром" сокращает свою долю не только на российском рынке (в этом году она может упасть ниже 50%), но и на ключевом для себя европейском, в направлении которого монополия продолжает строить мощные трубопроводные системы общей ценой до 60 млрд евро. В этом году экспорт "Газпрома" продолжит снижаться, считают аналитики агентства Fitch.

Причем "Газпром" может уступить доминирующее положение на главном для себя рынке Европы — в Германии. Эта страна потребляет около 80 млрд куб. м газа в год, из которых в 2011 году 30 млрд куб. м поставил "Газпром" и 28 млрд куб. м пришлось на норвежский газ. В ноябре 2012 года норвежская Statoil (на нее приходится до 70% экспорта газа из Норвегии) и немецкая Wintershall подписали десятилетний контракт на поставку 45 млрд куб. м газа по спотовым ценам, которые предпочитают потребители. При этом в портфеле Statoil уже около половины контрактов заключено по спотовым ценам.