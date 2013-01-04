Авиакомпания «АэроСвит» подала в хозсуд заявление о банкротстве

Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве частного акционерного общества «АэроСвит» по заявлению самой авиакомпании.

Об этом говорится в постановлении суда, принятом 29 декабря 2012 года и опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

«Частное акционерное общество «Авиакомпания «АэроСвит» обратилось в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве в порядке части 5 статьи 7 Закона Украины «О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом», - говорится в документе.

Согласно постановлению, суд назначил распорядителем имущества арбитражного управляющего Леонида Талана, который должен произвести инвентаризацию имущества компании «АэроСвит».

«Рассмотрение дела на подготовительном заседании суда назначить на 23 января 2013 года», - отмечено в документе.

В постановлении суда также указывается размер долга авиакомпании перед кредиторами, который по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские Авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году приступила к обновлению среднемагистрального авиапарка самолетами новой генерации Boeing 737-800, а с 2013 года – Boeing 737-900ER.