Мировые цены на нефть прыгнули вверх
08:24, 26 октября 2007Общество
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Итоги торгов 25 октября
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 25 октября 2007г. на ведущих нефтяных биржах значительно повысились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 87,48 (+3,11) долл./барр.;
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 90,46 (+3,36) долл./барр.
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