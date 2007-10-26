Мировые цены на нефть прыгнули вверх

Итоги торгов 25 октября

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 25 октября 2007г. на ведущих нефтяных биржах значительно повысились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили: - в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 87,48 (+3,11) долл./барр.; - в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 90,46 (+3,36) долл./барр. РБК

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