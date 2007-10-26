Мировые цены на нефть прыгнули вверх

08:24, 26 октября 2007
Общество
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Итоги торгов 25 октября

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 25 октября 2007г. на ведущих нефтяных биржах значительно повысились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:

- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 87,48 (+3,11) долл./барр.;

- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 90,46 (+3,36) долл./барр.

РБК

 

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