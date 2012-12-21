Янукович поручил решить конфликт в "Охматдете"

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

В поручении Президента говорится, что Кабмин с целью сохранения доступности и обеспечения качества высокоспециализированной медицинской помощи детям, которая предоставляется в больнице «Охматдет», должен обеспечить использование наиболее оптимальной модели управления медицинским заведением. Во время решения этого вопроса мнение трудового коллектива больницы «Охматдет» должно быть учтено, говорится в поручении.

Правительство также должно обеспечить разработку и утверждение Стратегии развития Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» на период до 2018 года, предусмотрев приоритетные направления развития третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи.

В поручении главы государства отмечается, что разработка стратегии развития медицинского заведения должна проходить при участии Национальной академии медицинских наук Украины, профессиональных ассоциаций медицинских работников, а также опекунских советов, которые действуют при подразделениях больницы «Охматдет».

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Как сообщал УНИАН, 10 декабря с.г. гендиректор «Охматдета» Юрий Гладуш заявил, что Минздрав уволил его и семь его заместителей.

По словам Ю.Гладуша, это произошло 5 декабря, когда он находился на больничном.

Как отметил он, в приказе было сказано, что и.о. главного врача назначен один из его заместителей. Кроме того, по новому уставу, который не был согласован с руководством больницы, вообще ликвидирован институт генерального директора.

Также, отметил Ю.Гладуш, новым уставом упрощается процедура разделения, слияния и ликвидации "Охматдета".

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11 декабря заместитель министра здравоохранения Александр Толстанов заявил, что Ю.Гладуш уволен на законных основаниях. По его словам, «Охматдет» не является научно-исследовательским учреждением, а только лечебным, поэтому в больнице не может быть должности генерального директора. А.Толстанов подчеркнул, что эти изменения нужно было провести намного раньше, но Минздрав затянул решение этого вопроса.

12 декабря член Опекунского совета "Охматдета" Юрий Власенко не исключил, что готовится основание, чтобы прекратить деятельность больницы.

По его словам, изменения в устав больницы могут говорить о планах ведомства реформировать "Охматдет".

"Основным документом национального заведения является устав. Необходимость внесения изменений и тех норм, что Минздрав непосредственно принимает решение, изымает или передает в аренду, является непосредственным подтверждением намерений провести какие-то действия", - считает Ю.Власенко.

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"Минздрав фактически выживает Гладуша и дополняет устав теми нормами, которые дают возможность реорганизовывать. Мы не говорим, что это должно произойти, мы лишь допускаем, что такие действия могут быть и мы этим обеспокоены", - сказал он.

По словам члена Опекунского совета, Минздрав и раньше мог отчуждать участок "Охматдета". "Но тогда подпись Гладуша была обязательна, а теперь будет подпись и.о.министра или заместителя министра. Без подписи главного врача", - объяснил он.

Ю.Власенко также указывает на то, что согласно старому уставу, полномочия по реорганизации больницы были предусмотрены указом Президента.

"Теперь полномочия у Президента забраны Министерством (здравоохранения) в свою пользу. Потому это все может говорить о том, что целенаправленно готовится основание или для прекращения деятельности НДСБ "Охматдет", или для принятия решений, которыми могут ограничить территорию больницы. Это может быть после того, как будет введен в действие новый корпус больницы. Он предусматривает фактически сосредоточение нескольких корпусов, и определенных отделений в этом корпусе, и часть земельных участков может быть передана не понятно каким структурам" - объясняет Ю.Власенко.

Он также предположил, что назначение Владимира Поворознюка на должность главного врача может привести к тому, что со временем учреждение возглавит «нужный Минздраву человек». Кроме того, сказал он, поскольку В.Поворознюк публично заявляет, что не хочет быть руководителем, через некоторое время он может написать заявление, что отказывается от должности. «Когда все стихнет, будет назначен кто-то не из коллектива и уже нечем будет крыть, потому что Поворознюк сам не хочет быть главным врачом", – сказал Ю.Власенко.