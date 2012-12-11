Минздрав: Гендиректора «Охматдета» уволили законно

«Происходят абсолютно плановые вещи во всех лечебных учреждениях в тот или иной период их существования, развития или каких-то изменений», - сказал А.Толстанов.

Он объяснил, что в 2011 году были приняты изменения к закону о здравоохранении, которые предусматривают заключение контракта между органом управления и руководителем медицинского учреждения, которые находятся в сфере управления Минздрава, в частности, это касается «Охматдета». Да, был утвержден устав больницы, согласно которому в больнице ликвидировалась должность генерального директора и оставалась единственная руководящая должность – главный врач, сказал заместитель руководителя Минздрава.

По словам А.Толстанова, «Охматдет» не является научно-исследовательским учреждением, а только лечебным, поэтому в больнице не может быть должности генерального директора. А.Толстанов подчеркнул, что эти изменения нужно было провести намного раньше, но Минздрав затянул решение этого вопроса.

А.Толстанов также сообщил, что все заместители главного врача останутся работать на своих должностях.

Говоря о заключении контракта с главным врачом, А.Толстанов сообщил, что законодательством не предусмотрено проведение каких-то конкурсов, и отметил, что встречался сегодня со всеми заместителями руководителя «Охматдета» и объяснил им ситуацию.

А.Толстанов подчеркнул, что Ю.Гладуш не уволен с работы, а только ликвидирована его должность, и Минздрав должен на протяжении 2-х месяцев найти ему новую работу.

По словам заместителя министра, изменения, которые произошли в руководстве и структуре «Охматдета», должны значительно улучшить работу этого учреждения и защитить его.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря гендиректор «Охматдета» Ю.Гладуш заявил, что Минздрав уволил его и семь его заместителей.

«Я был на больничном. Сегодня (10 декабря) первый день вышел на работу и получил этот приказ. В среду, как говорят, как гром средь ясного дня, к нам приехал заместитель министра здравоохранения Толстанов и привез этот приказ и новый устав. Старый устав, который у нас был, они у нас изъяли, две недели мы работали без устава...», – рассказал Ю.Гладуш.

Кроме того, согласно новому уставу, который не был согласован с руководством больницы, вообще ликвидирован институт генерального директора.

Также, отметил Ю.Гладуш, новым уставом упрощается процедура разделения, слияния и ликвидации "Охматдета".

Он заявил, что подал иск в Окружной административный суд с просьбой отменить приказ Минздрава и новый устав.

Кроме того, Ю.Гладуш написал открытое письмо на имя Президента, а в Минздрав написал письмо о том, что он приступил к выполнению своих обязанностей после выхода с больничного.

Коллектив "Охматдета" также обратился к премьеру и Президенту с открытыми письмами с просьбой отменить решение Минздрава. Под ними стоит почти тысяча подписей сотрудников.