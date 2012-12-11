Глава Наблюдательного совета: Произвол в Охматдете - из-за амбиций руководства Минздрава

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, приказ №258 (относительно изменений в «Охматдете») на сайте Министерства здравоохранения датирован 12 апрелем 2012 годом.

«Никакого отношения то, что там написано, к сегодняшней ситуации нет. Нумерация приказов в Минздраве на ноябре – от №№950-966. Возможно, тот документ, который привезли в «Охматдет», вовсе и не документ, возможно, это просто чья-то уловка – пройдет или не пройдет. Почему приказ № 258 в документе датирован 28 ноября, а на самом деле в Минздраве - 12 апреля? Это надо проверить», - сказал Н.Талайчук.

Он подчеркнул, что больницу обезглавливают в очень тяжелый момент, когда идет реконструкция и строительство.

Н.Талайчук выразил надежду, что завтра на заседании Кабинета министра будет рассмотрен вопрос о неправомерности приказа Минздрава.

«Этот произвол произошел из-за некоторых амбиций руководителей Минздрава. В данном случае на них должна быть реакция соответствующая. Если приказ является недействительным – это даже является уголовным делом», - считает Н.Талайчук.

По мнению генерального директора «Охматдета» Юрия Гладуша, приказ Минздрава о смене всего руководства «Охматдета» можна охарактеризовать как «отнять и поделить».

«Реорганизация – это не убрать одних и поставить своих. У «Охматдета» был изъят устав. Это тот основной документ, на основании которого работает любое учреждение. Объяснений, с какой целью изымается устав, не было, никто об этом не знал в больнице, и, как мне известно, в Минздраве тоже. Знали об этом несколько человек – люди особо приближенные к руководителю Минздрава. В течении двух недель больница работала незаконно – без устава. А через две недели нам привезли новый устав, с новым приказом», - рассказал Ю.Гладуш.

Он подчеркнул, что в новом уставе были уничтожены важнейшие рабочие органы детского медицинского учреждения.

«Там нет таких понятий, как медицинский совет, который определяет стратегию медицинского развития, даже понятия там нет такого, хотя должна быть формулировка и его полномочия, совет медицинских сестер, наблюдательный совет, который должен быть в больнице согласно положению статуса национального. В уставе нет ни одного слова, что же больница должна в связи с тем, что правительство вкладывает 2 миллиарда (в строительство нового корпуса). Раз оно вкладывает, значит, правительство хочет чего-то кардинально нового, современного. Уровень нового устава – это уровень районного коммунального медицинского учреждения», - отметил он.

Также, по словам Ю.Гладуша, в новом уставе ликвидирован институт генерального директора и семи его заместителей, а детская больница работает сейчас в очень тяжелых условиях.

«Это резонансное дело. Методы, которыми пользуются по отношению к «Охматдету», нарушают законодательство в целом», - считает Ю.Гладуш.

По его словам, заместитель министра, который сам подписал и утвердил новый устав «Охматдета», он же и подписал приказ о реорганизациии учреждения.

«Я думаю, что заместитель министра никогда не уполномочен решать такие вопросы, скорее всего, он получил конкретные указания, что он должен делать. Почему это делает Богатырева? Мне это сказать очень трудно. Очень трудно мне сказать, почему она выступала с предложениями вообще «Охматдет», как таковой, уничтожить. Это был 2008 год. Секретарь Совета безопасности выступила с предложениями объединить «Охматдет» и ПАГ (Институт педиатрии, акушерства и гинекологии – УНИАН) в единую структуру неясного происхождения. Мне трудно объяснить действия человека. Я не понимаю, чем это может улучшить оказание медицинской помощи детям, не пониманию, как это может содействовать выздоровлению детей, которые нуждаются в высокотехнологическом лечении», - отметил Ю.Гладуш.

«Наши дети, это зачастую очень тяжелые больные, которые требуют координации и лечения целого ряда специалистов, мультидисциплинарной команды. Это дети с тяжелыми формами СПИДа, онкогематологических, токсикологических заболеваний. Они требуют одновременно лечения многих врачей. Этих специалистов нужно скоординировать, их работу, принимать тактические и стратегические вопросы по их лечению. Именно этим занимается администрация, именно это записано в функциональных обязанностях генерального директора и заместителей гендиректора», - подчеркнул Ю.Гладуш.

Он заявил, что в первый же день, когда стало известно о его увольнении, коллектив «Охматдета» собрал тысячу подписей в поддержку.

«Коллектив доверил мне отстоять больницу и формат ее работы. Поэтому я обратился к Президенту Украины, к премьер-министру, к народным депутатам, к генеральному прокурору», - сказал Ю.Гладуш.

Ю.Гладуш также подчеркнул, что вопрос не в генеральном директоре и его заместителях. «Что касается меня, я сейчас готов уйти из больницы. Я неплохой врач и найду себе работу, готовы уйти мои заместители. Я хочу знать, кто придет на наше место. Мне хотелось бы увидеть это тайное лицо, о котором спрашивают журналисты. Мы должны знать того человека, ради которого это все затеяно… Когда убирают одних, ставят других, то они уже ждут», - сказал Ю.Гладуш.

Он опровергнул информацию заместителя министра здравоохранения Александра Толстанова о том, что якобы Ю.Гладуш получил выговор «за серьезные нарушения в лечебно-диагностической отрасли». «Мне не знаком никакой выговор. Можете поинтересоваться в отделе кадров «Охматдета» – у меня нет никакого выговора», - сказал Ю.Гладуш.

Как сообщал УНИАН, заместитель министра здравоохранения Александр Толстанов сегодня, 11 декабря, заявил, что гендиректор «Охматдета» Ю.Гладуш уволен на законных основаниях.

«Происходят абсолютно плановые вещи во всех лечебных учреждениях в тот или иной период их существования, развития или каких-то изменений», - сказал А.Толстанов.

По словам А.Толстанова, «Охматдет» не является научно-исследовательским учреждением, а только лечебным, поэтому в больнице не может быть должности генерального директора. А.Толстанов подчеркнул, что эти изменения нужно было провести намного раньше, но Минздрав затянул решение этого вопроса.