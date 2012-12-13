Член Опекунского совета "Охматдета": территорию теперь могут распродать

Как сообщил он в комментарии журналистам, изменения в уставе больницы могут свидетельствовать о планах ведомства реформировать "Охматдет".

"Основным документом национального заведения является устав. Необходимость внесения изменений и тех норм, что Минздрав непосредственно принимает решение, изымает или передает в аренду, служит прямым подтверждением намерений провести какие-то действия", - объясняет Ю.Власенко.

"Минздрав фактически выживает Гладуша и дополняет устав теми нормами, которые позволяют реорганизовывать. Мы не говорим, что это должно произойти, мы лишь допускаем, что такие действия могут быть и мы этим обеспокоены", - добавил он.

По словам члена Опекунского совета, Минздрав и раньше мог отчуждать участок "Охматдета". "Но тогда подпись Гладуша была обязательна, а теперь будет подпись и.о. министра, или заместителя министра. Без подписи главного врача" - объяснил он.

Ю.Власенко также указывает на то, что согласно старому уставу, полномочия по реорганизации больницы были предусмотрены указом Президента.

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"Теперь полномочия у Президента забраны Министерством (здравоохранения) в свою пользу. Поэтому это все может свидетельствовать о том, что целенаправленно готовится фундамент либо прекратить деятельность НДСЛ "Охматдет", либо решения, которыми могут ограничить территорию больницы. Это может быть после того, как будет введен в действие новый корпус больницы. Он предусматривает фактически сосредоточение нескольких корпусов, и определенных отделений в данном корпусе, и часть земельных участков может быть передана непонятно каким структурам" - цитирует "Украинская правда. Жизнь".

Он также допустил, что сегодняшнее назначение Владимира Поворознюка на должность главного врача может привести к тому, что со временем учреждение возглавит «нужный Минздраву человек». Кроме того, добавил он, поскольку В.Поворознюк публично заявляет, что не хочет быть руководителем, через какое-то время он может написать заявление, что отказывается от должности. «Когда все стихнет, будет назначен кто-то не из коллектива и уже не будет чем крыть, потому что Поворознюк сам не хочет быть главным врачом" – сказал Ю.Власенко.