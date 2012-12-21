На Луганщине из-за «конца света» мужчина облил себя бензином и сжег

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа горотдела милиции. По прибытию на место происшествия был обнаружен труп сгоревшего мужчины. Сотрудниками милиции было установлено, что начиная с 20 декабря мужчина 1967 года рождения, не работающий, распивал спиртные напитки со своей сожительницей 1954 г.р.

Со слов соседей и сожительницы, мужчина неоднократно упоминал о «конце света» и высказывал намерения уйти из жизни.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований.