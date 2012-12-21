Хулиганы устроили львовянам «конец света», отрезав им телефонный кабель

Об этом сообщил УНИАН источник в ОАО „Укртелеком”.

По информации источника, без возможности общаться по телефону, поставить квартиру на сигнализацию, а также получить услуги Интернета остались жильцы домов во Франковском и Галицком районах Львова. Злоумышленники повредили кабели телефонных линий сегодня ночью. В одном месте возле поврежденного кабеля они якобы оставили надпись мелом: „Вот вам конец света! Конец связи!”.

По данным источника, линии смогут починить в течение пяти дней, и в эти дни десятки людей будут оставаться без связи.

В Отделе связей с общественностью главного управления МВД Украины во Львовской области УНИАН сообщили, что сегодня во Франковском райотделе внутренних дел зарегистрирована информация о преднамеренном повреждении телефонного кабеля на улице Лазаренко, 8 во Львове.

Как стало известно корреспонденту УНИАН, в доме которого по улице Яремы не работает телефон из-за повреждения кабеля, неизвестными преднамеренно повреждены кабели также на улице Тернопольской во Львове.

Кроме того, по неофициальным данным правоохранительных органов, аналогичная ситуация сложилась на 8 улицах.

Милиция проводят мероприятия с целью установления личностей причастных к повреждению телефонных кабелей.