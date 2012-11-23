Начальник отдела по борьбе с наркоторговлей получил 10 лет за... торговлю наркотиками

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, соответствующее решение принял 21 ноября Московский районный суд Харькова.

Суд также осудил к 8-10 годам лишения свободы с конфискацией имущества еще пятерых граждан, которые вместе с Я.Смилянским в составе организованной группы занимались незаконным приобретением, изготовлением, хранением с целью сбыта, а также сбытом опия ацетилированного.

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«После дополнительного изучения материалов дела, протокола судебного заседания и приговора суда прокуратура области решит вопрос о вынесении апелляционной жалобы», - отметили в пресс-службе прокураторы.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году в Харькове была разоблачена организованная преступная группа, которая занималась поставками и сбытом наркотиков. Во время досудебного следствия правоохранительные органы установили, что начальник сумского ОБНОН организовал преступную группу из шести человек, которая наладила канал снабжения и сбыта опасных наркотических средств в Харьков.