Три милиционера из ОБНОН сбывали наркотики

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, было установлено, что правоохранители одного из горотделов милиции Донецкой области, злоупотребляя служебным положением, занимались незаконным сбытом наркотиков.

По данному факту в отношении сотрудников милиции прокуратурой области 2 ноября было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 307 (незаконный сбыт наркотических средств), ч. 2 ст. 311 (незаконный сбыт прекурсоров), ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УК Украины.

Ворошиловским районным судом г. Донецка обвиняемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время следствие продолжается.