Рядовым милиционерам перед выборами подкинули 200 гривен зарплаты

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел.

По данным УСО, очередное повышение денежного обеспечения работникам милиции стало возможным благодаря перераспределению ассигнований, которые ранее предусматривались на выплату денежной помощи сотрудникам правоохранительных органов при выходе на пенсию.

В министерстве также напоминают, что последнее повышение зарплаты работникам милиции низшего звена проводилось 1 февраля этого года. Тогда доход рядового милиционера составлял 1600 грн в месяц.

Напомним, выборы в ВР в Украине состоятся 28 октября.