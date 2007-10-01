В органы прокуратуры поступило 85 обращений о нарушениях на выборах

На протяжении 29 сентября – 1 октября 2007 года в органы прокуратуры Украины поступило 85 обращений по вопросам нарушения избирательного законодательства. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры.

Генеральной прокуратурой Украины, в соответствии с требованиями избирательного законодательства в ходе проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины, обеспеченно эффективное и оперативное прокурорское реагирование на факты нарушений закона, а также рассмотрение жалоб и обращений в том числе в выходные дни и в день голосования, отмечает пресс-служба.

29 сентября – 1 октября 2007 года в органы прокуратуры Украины поступило 85 обращений по вопросам нарушения избирательного законодательства, по результатам рассмотрения которых 34 направлены по назначению, предоставлены разъяснения по 9, отказано в возбуждении уголовного дела на основании ст.6 п. 2 УПК Украины - 4, по 37 обращениям проверка продолжается.

Кроме того, прокурором города Кировограда 30 сентября возбуждено уголовное дело по факту подкупа избирателей – студентов Кировоградского университета им. Винниченко по части 3 ст. 157 Криминального кодекса Украины.

Всего за период проведения избирательной кампании в органам прокуратуры поступило 360 обращений, которые своевременно рассмотрены в установленном законом порядке.