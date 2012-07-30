МИД: Все пассажиры и водитель автобуса, попавшего в ДТП в Польше, - украинцы

Об этом УНИАН сказал руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров.

«Все люди, которые были в микроавтобусе, в том числе водитель - граждане Украины, жители Тернопольской области, одна женщина - из Ривне», - отметил он.

По словам А.Дикусарова, украинцы находились на территории Польши с целью трудоустройства, все они работали легально и были застрахованы.

Он напомнил, что 30 июля около 6.00 по варшавскому времени на территории Лодзьского воеводства произошло ДТП. Из 10 человек, находившихся в микроавтобусе, 9 человек погибли, одна травмирована. Руководитель пресс-службы уточнил, что гражданка Украины с телесными повреждениями средней тяжести находится в больнице. Ее состояние медики оценивают как стабильное.

Создан антикризисный штаб под руководством Лодзьского воеводства. Полиция проводит следствие, ведется судебно-медицинская экспертиза.

По поручению Президента Виктора Януковича и премьер-министра Украины Николая Азарова вопросы помощи украинским гражданам и вопросы репатриации тел погибших взял под личный контроль министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

По поручению МИД, на месте находится руководитель Консульского отдела Посольства Украины в Польше, который поддерживает контакты с польскими правоохранительными органами и больницей, где находится потерпевшая украинка. Решается вопрос репатриации тел погибших.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 6.00 в центральной Польше, возле города Лодзь, пригородный поезд врезался в микроавтобус на нерегулируемом железнодорожном переезде. В результате аварии погибли восемь человек и двое - получили травмы. Позже в больнице умерла одна из госпитализированных женщин.