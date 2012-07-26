Львовская мэрия жалуется, что казначейство не пропускает ее счетов

О сложившейся ситуации рассказал УНИАН директор департамента финансовой политики городского совета Олег Іщук.

По его словам, «во Львове сложилась непонятная ситуация с проплатой счетов за выполненные работы. На счетах есть деньги, что подтверждено документально. Госказначейство платежные требования, которые подают наши распорядители на оплату работ, не оплачивает, мотивируя это тем, что денег нет. Поэтому мы пишем в Госказначейство Украины письмо, чтобы выяснить, почему при наличии денег на наших счетах не выполняются платежные поручения».

Как отметил О.Ищук, готовится обращение города в Госказначейство для получения разъяснения сложившейся ситуации.

По информации пресс-службы Львовского городского совета, по состоянию на 25 июля территориальными органами Государственной казначейской службы Украины не выполнено платежных поручений на сумму 4,2509 млн. грн. В частности, остаются невыполненными платежные поручения по: сфере ЖКХ (текущий ремонт дорог (160,2 тыс. грн), льготным перевозкам студентов (326,5 тыс. грн), гуманитарной сфере (управление культуры (21,5 тыс. грн), управлению здравоохранения (текущий ремонт и обслуживание оборудования – 165,8 тыс. грн), управлению образования (217,1 тыс. грн), аппарату управления (канцтовары, услуги банка, текущий ремонт оборудования, заправка картриджей, услуги связи – 82,7 тыс. грн), бюджету развития (3, 2771 млн грн).