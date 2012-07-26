Азаров хочет перенаправить грузы с асфальта на воду

12:00, 26 июля 2012
Общество
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Премьер-министр Николай Азаров считает необходимым развивать Днепр как транспортную магистраль для экспорта зерна.

Николай Азаров во время визита на Деснянскую водопроводную станцию ЧАО «АК «Киевводоканал».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил в четверг, 26 июля, на церемонии открытия речного перегрузочного зернового терминала СП "Нибулон" в селе Чирское Переяслав-Хмельницкого района Киевской области.

"Возрождается наш Днепр как транспортная артерия и мы будем очень серьезно работать по очистке русла, заниматься развитием транспортных перевозок", - сказал Н.Азаров.

По его словам, это позволит разгрузить железные и автомобильные дороги.

Премьер-министр подчеркнул, что в государственном бюджете на 2013 год будут заложены средства на расчистку русла Днепра.

"Наша мечта - восстановить Днепр как мощнейшую транспортную магистраль. И не только Днепр, но и Южный Буг например. Перевозить сыпучие грузы самым дешевым видом транспорта - речным", - отметил глава правительства.

Н.Азаров подчеркнул, что все заинтересованные компании могли бы объединить свои силы с государством для расчистки фарватера Днепра и развития реки как транспортной магистрали.

"Мы сейчас вкладываем большие деньги в ремонт и строительство дорог, представьте себе, что 150 тысяч грузовиков пройдет по ним. Что от них останется?", - подчеркнул Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, СП «Нибулон», один из крупнейших украинских производителей и экспортеров зерновых и масличных культур, на этой неделе завершил строительство перевалочного терминала филиала «Переяславская» в Киевской области. Инвестиции в проект оцениваются в более 170 млн грн.

Терминал располагается на земельном участке площадью более 5 га. Объем хранения зерна составляет 75,6 тыс. тонн, мощность сушилок - 3 тыс. тонн в сутки. Мощность отгрузки на водный транспорт составляет 10 тыс. тонн в сутки.

Справка УНИАН. ООО СП «Нибулон» – совместное украинско-венгерско-английское сельскохозяйственное предприятие. Было создано в 1991 году. Центральный офис ООО СП «Нибулон» находится в г. Николаев.

ООО СП «Нибулон» является одним из крупнейших отечественных производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции (пшеница, ячмень, кукуруза, рожь, подсолнечник и др.).

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