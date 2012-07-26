Азаров хочет перенаправить грузы с асфальта на воду

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил в четверг, 26 июля, на церемонии открытия речного перегрузочного зернового терминала СП "Нибулон" в селе Чирское Переяслав-Хмельницкого района Киевской области.

"Возрождается наш Днепр как транспортная артерия и мы будем очень серьезно работать по очистке русла, заниматься развитием транспортных перевозок", - сказал Н.Азаров.

По его словам, это позволит разгрузить железные и автомобильные дороги.

Премьер-министр подчеркнул, что в государственном бюджете на 2013 год будут заложены средства на расчистку русла Днепра.

"Наша мечта - восстановить Днепр как мощнейшую транспортную магистраль. И не только Днепр, но и Южный Буг например. Перевозить сыпучие грузы самым дешевым видом транспорта - речным", - отметил глава правительства.

Н.Азаров подчеркнул, что все заинтересованные компании могли бы объединить свои силы с государством для расчистки фарватера Днепра и развития реки как транспортной магистрали.

"Мы сейчас вкладываем большие деньги в ремонт и строительство дорог, представьте себе, что 150 тысяч грузовиков пройдет по ним. Что от них останется?", - подчеркнул Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, СП «Нибулон», один из крупнейших украинских производителей и экспортеров зерновых и масличных культур, на этой неделе завершил строительство перевалочного терминала филиала «Переяславская» в Киевской области. Инвестиции в проект оцениваются в более 170 млн грн.

Терминал располагается на земельном участке площадью более 5 га. Объем хранения зерна составляет 75,6 тыс. тонн, мощность сушилок - 3 тыс. тонн в сутки. Мощность отгрузки на водный транспорт составляет 10 тыс. тонн в сутки.

Справка УНИАН. ООО СП «Нибулон» – совместное украинско-венгерско-английское сельскохозяйственное предприятие. Было создано в 1991 году. Центральный офис ООО СП «Нибулон» находится в г. Николаев.

ООО СП «Нибулон» является одним из крупнейших отечественных производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции (пшеница, ячмень, кукуруза, рожь, подсолнечник и др.).