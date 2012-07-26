Метростроевцы согласились подождать денег без забастовки

Об этом УНИАН сообщил представитель проходчиков.

«...Руководители «Днепрометростроя» пообещали перечислить задолженность по зарплате за 4 месяца (с февраля по май 2012 года) работникам основных профессий и за 3 месяца (с февраля по апрель) работникам вспомогательных профессий. Речь о выплате зарплаты за июнь сейчас не идет. Сегодня (25 июля) ждем перечисления денег на именные зарплатные карточки», - отметил собеседник агентства.

По его словам, общая сумма задолженности по зарплате составляет 3,3 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, 16 июля первая смена проходчиков подземного участка № 2 ствола № 14 «Днепрометростроя» - всего 35 человек – отказались работать, требуя вернуть зарплату, которую не выплачивают с февраля 2012 года.

В этот же день они заявили, что будут бастовать под землей, если им до 25 июля не погасят долги по зарплате в сумме около 3 млн грн.