Метростроевцы согласились подождать денег без забастовки
Проходчики ПАО «Днепрометрострой» отказались от забастовки, которую они намеревались провести 25 июля, после обещаний руководства предприятия погасить большую часть долга по зарплате.
Об этом УНИАН сообщил представитель проходчиков.
«...Руководители «Днепрометростроя» пообещали перечислить задолженность по зарплате за 4 месяца (с февраля по май 2012 года) работникам основных профессий и за 3 месяца (с февраля по апрель) работникам вспомогательных профессий. Речь о выплате зарплаты за июнь сейчас не идет. Сегодня (25 июля) ждем перечисления денег на именные зарплатные карточки», - отметил собеседник агентства.
По его словам, общая сумма задолженности по зарплате составляет 3,3 млн грн.
***
Как сообщал УНИАН, 16 июля первая смена проходчиков подземного участка № 2 ствола № 14 «Днепрометростроя» - всего 35 человек – отказались работать, требуя вернуть зарплату, которую не выплачивают с февраля 2012 года.
В этот же день они заявили, что будут бастовать под землей, если им до 25 июля не погасят долги по зарплате в сумме около 3 млн грн.