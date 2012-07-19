Подсудимый Погосян заявил, что Оксану Макар поджег Краснощек
Подсудимый по делу об убийстве и изнасиловании Оксаны Макар Артем Погосян во время сегодняшнего заседания Центрального районного суда города Николаева заявил, что потерпевшую поджег подсудимый Евгений Краснощек.
Об этом передает корреспондент УНИАН.
"Скорее всего, это Краснощек поджег", - сказал А.Погосян в суде.
Во время уточняющих вопросов он сказал, что не видел, что именно поджег Краснощек - возможно, это была куртка О.Макар, остатки которой нашли на стройке.
Подсудимый Е.Краснощек заявил, что ничего не помнит.
Также сегодня в суде стало известно, что трое подсудимых вместе с телом девушки вынесли из квартиры пакет с одеждой О.Макар.
Как сообщал УНИАН, 9 марта 2012 года в Николаеве трое молодых людей заманили на квартиру 18-летнюю О.Макар, изнасиловали ее, а затем пытались сжечь заживо. На заброшенной стройке девушку нашел прохожий. Около трех недель медики боролись за жизнь О.Макар, но 29 марта она скончалась в Донецком ожоговом центре. Уголовное дело суд рассматривает в oтнoшeнии E.Kpacнoщeкa, A.Пoгocянa и Mаксима Пpиcяжнюкa. Все трое oбвиняютcя в coвepшeнии пpecтyплeний, пpeдycмoтpeнныx пyнктaми 4, 10, 12 ч. 2 cтaтьи 115, ч. 4 cтaтьи 152 Угoлoвнoгo кoдeкca Укpaины.
Е.Краснощеку также вменяют действия, предусмотренные ч. 3 cтaтьи 153 УK Укpaины (нacильcтвeннoe yдoвлeтвopeниe пoлoвoй cтpacти в извpaщeнныx фopмax).
17 июля в суде Е.Краснощек заявил, что факта изнасилования вовсе не было: подсудимый по этому делу А.Погосян вообще не вступал в близость с О.Макар, а сам Е.Краснощек и подсудимый М.Присяжнюк действительно имели половую близость с девушкой, но это было по обоюдному согласию.