Подсудимый Погосян заявил, что Оксану Макар поджег Краснощек

Об этом передает корреспондент УНИАН.

"Скорее всего, это Краснощек поджег", - сказал А.Погосян в суде.

Во время уточняющих вопросов он сказал, что не видел, что именно поджег Краснощек - возможно, это была куртка О.Макар, остатки которой нашли на стройке.

Подсудимый Е.Краснощек заявил, что ничего не помнит.

Также сегодня в суде стало известно, что трое подсудимых вместе с телом девушки вынесли из квартиры пакет с одеждой О.Макар.

Как сообщал УНИАН, 9 марта 2012 года в Николаеве трое молодых людей заманили на квартиру 18-летнюю О.Макар, изнасиловали ее, а затем пытались сжечь заживо. На заброшенной стройке девушку нашел прохожий. Около трех недель медики боролись за жизнь О.Макар, но 29 марта она скончалась в Донецком ожоговом центре. Уголовное дело суд рассматривает в oтнoшeнии E.Kpacнoщeкa, A.Пoгocянa и Mаксима Пpиcяжнюкa. Все трое oбвиняютcя в coвepшeнии пpecтyплeний, пpeдycмoтpeнныx пyнктaми 4, 10, 12 ч. 2 cтaтьи 115, ч. 4 cтaтьи 152 Угoлoвнoгo кoдeкca Укpaины.

Е.Краснощеку также вменяют действия, предусмотренные ч. 3 cтaтьи 153 УK Укpaины (нacильcтвeннoe yдoвлeтвopeниe пoлoвoй cтpacти в извpaщeнныx фopмax).

17 июля в суде Е.Краснощек заявил, что факта изнасилования вовсе не было: подсудимый по этому делу А.Погосян вообще не вступал в близость с О.Макар, а сам Е.Краснощек и подсудимый М.Присяжнюк действительно имели половую близость с девушкой, но это было по обоюдному согласию.