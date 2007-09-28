”Парламентская ночь-2007”. Независимый мультимедийный центр в УНИАН

НОВОЕ: На этих выборах УНИАН предоставляет своим читателям, журналистам и политикам еще больше информационных возможностей.

Впервые в Украине создана техническая возможность для обеспечения непосредственно из конференц-зала УНИАН телевизионного сигнала высокого качества через оптико-волоконные линии непосредственно на телеканалы. Отныне все телеканалы для прямой трансляции пресс-конференций в УНИАН смогут обходиться без громоздких передвижных телевизионных станций, а для съемок сюжета с пресс-конференции теперь не обязательно посылать на Хрещатик, 4 телевизионную группу.

О своём намерении вести прямые трансляции из Мультимедийного центра в УНИАН уже заявили несколько ведущих теле- и радиоканалов столицы и областных центров.

Также к услугам телерадиожурналистов – профессиональная студия для записи интервью - непосредственно в УНИАН.

В день выборов и в ночь подсчета голосов в агентстве будут открыты два конференц-зала с вай-фай-доступом в Интернет.

Для иностранных журналистов в помещении агентства будет действовать пресс-центр, где профессиональные переводчики УНИАН помогут им общаться с другими гостями Мультимедийного центра.

ТРАДИЦИОННО:

УНИАН, Международный фонд «Відродження» и Фонд «Демократические инициативы» в рамках работы Независимого мультимедийного центра на этих выборах опять инициируют специальные брифинги и пресс-конференции «Парламентские выборы-2007: участие общественных организаций», включая результаты проведения Национального экзит-пола.

На избирательные дни – с 28 сентября по 1 октября включительно - УНИАН откроет свободный доступ к своим онлайн-новостям на украинском, русском и английском языках. Также уже стало традицией, что пользователи Интернет со всего мира смогут следить за пресс-конференциями в УНИАН благодаря обычным реал-видео- или реал-аудио-трансляциям.

Кроме того в помещении агентства действует самодеятельный иронический музей «Выборы-2007» и развернута фотовыставка.

Предварительное расписание работы НЕЗАВИСИМОГО МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ЦЕНТРА В УНИАН 30 сентября 13.00 - открытие

13-10 - Пресс-конференция Гражданской сети ОПОРА на тему: «Первые шесть часов дня выборов: открытие участков, проблемы с избирательной документацией, явка избирателей, оперативная информация о нарушениях». 1500 наблюдателей ГС ОПОРА и 150 мобильных групп работают в день выборов в 24 регионах Украины. В пресс-конференции примет участие руководитель избирательных программ ГС ОПОРА Александр Ломако. Телефон: 8 (063) 617-97-50;

14.10 - Пресс-конференция на тему: оценка Комитетом избирателей Украины начала голосования: открытие участков, допуск наблюдателей на участки, нарушения за время первых 4-х часов голосования. В пресс-конференции примут участие председатель Комитета избирателей Украины Игорь Попов и спикер Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

15.00 – открытие самодеятельного Музея черного политического пиара (в помещении УНИАН).

15.10 – 17.00 – пресс-конференции, брифинги политиков.

15-10 - при участии Ксении Ляпиной (блок НУ-НС)

при участии политологов Сергея Тарана, Владимира Фесенко.

16-30-17-00 - ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ

17.00 в конференц-зале УНИАН запланирован брифинг, в котором примут участие представители Фонда “Демократические инициативы”, Киевского международного института социологии и Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова с оперативной информацией о проведении Национального экзит-пола, комментариями к методике проведения и формы обнародования результатов.

В 18.00 состоится пресс-конференция ведущих политологов и экспертов, в частности, Института им. Горшенина и «Агентства моделирования ситуаций».

На 19.00 запланирована пресс-конференция “Особенности программно-идеологической дискуссии (дебатов) на досрочных выборах 2007 года”, в которой примут участие Игорь КОГУТ (Лаборатория законодательных инициатив), Игорь БУРАКОВСКИЙ (Институт политических исследований и экономических консультаций), Игорь КОЛИУШКО (ГО “Центр политико-правовых реформ”), Ольга КОЛОВИЦКОВА (Институт управления общественными изменениями) и Роман КОБЕЦ (ГО "Идеальная страна").

В 19.30 лидер Блока “Украинский региональный актив” Людмила СУПРУН подарит Музею выборов УНИАН образец “белого пиара”.

В 20.00 председатель Комитета избирателей Украины Игоря ПОПОВ и пресс-секретарь КИУ Александр ЧЕРНЕНКО проинформируют о предварительной оценке Комитетом процесса голосования.

В 20.30 состоится брифинг представителя Партии регионов Максима ЛУЦКО (№182 в избирательном списке) относительно хода выборов и работы штаба.

На 21.00 запланирована пресс-конференция по результатам предвыборного мониторинга информационных и итоговых телепрограмм, общенациональных и региональных газет, Интернет-сайтов, политических ток-шоу, избирательных теледебатов и итоговых политических программ на 10 центральных телеканалах Украины. Мониторинг проводился с целью исследования состояния соблюдения стандартов журналистики, прав журналистов и СМИ. В пресс-конференции примут участие Наталия ЛИГАЧЕВА (ГО “Телекритика”), Виктория СЮМАР (“Институт массовой информации”), Татьяна КОТЮЖИНСКАЯ (Ассоциация медиа-юристов), Валерий ИВАНОВ (Международный благотворительный фонд “Академия украинской прессы”) и Александр ЧЕКМЫШЕВ (Комитет “Равенство возможностей”).

21.40 – 21.50 – перерыв для установки дополнительных телекамер.

В 21.50 – брифинг: оперативная информация относительно проведения Национального экзит-пола.

В 22.01 будут обнародованы результаты общенационального опроса Национального экзит-пола. Участники: Фонд “Демократические инициативы”, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

23-00 – 24-00 – пресс-конференции, брифинги представителей партий:

Анны ГЕРМАН (Партия регионов № 48 в избирательном списке);

Лилии ГРИГОРОВИЧ (НУ-НС).

1 октября

00.00-01.00 – пресс-конференция Святослава ПИСКУНА (Партия регионов №31 в избирательном списке)

01.00 – 01.30 – брифинг: обнародование уточненных данных опроса. Участники: Илько КУЧЕРИВ (Фонд “Демократические инициативы”), Валерий ХМЕЛЬКО или Владимир ПАНИОТТО (КМИС), представители международных социологических компаний QEA Analytics и Аналитического центра Юрия ЛЕВАДЫ.

01-30 – 02-00 - брифинг Международного общества прав человека – Украинская Секция (МОПЧ – УС) “Обобщенные результаты голосования (оценочные результаты; состояние соблюдения законности; аналитические данные) в местах лишения свободы в охваченных проектным мониторингом двенадцати регионах Украины”. Также МОПЧ–УС готово предоставить информацию об особенностях, проблемах, законодательных коллизиях избирательного процесса в учреждениях исполнения наказаний. Участники: председатель Правления МОПЧ–УС Андрей СУХОРУКОВ, директор проектного департамента МОПЧ–УС Владимир БРУЩЕНКО, менеджер проектов МОПЧ–УС Бениамин БАБАДЖАНЯН.

02.00 - 9-00 - Брифинги, пресс-конференции.

9-00 - Пресс-конференция Гражданской сети ОПОРА на тему: «Итоги и результаты выборов. Оценка независимых наблюдателей». Выводы сделаны по результатам общенационального наблюдения 1500 наблюдателей и 150 мобильных групп ГС ОПОРА. Телефон: 8 (063) 617-97-50.

В 09-09.30 - брифинг Международного общества прав человека – Украинская Секция (МОПЧ – УС) “Обобщенные результаты голосования (оценочные результаты; состояние соблюдения законности; аналитические данные) в местах лишения свободы в охваченных проектным мониторингом двенадцати регионах Украины». Также МОПЧ–УС готово предоставить информацию об особенностях, проблемах, законодательных коллизиях избирательного процесса в учреждениях исполнения наказаний. Участники: председатель Правления МОПЧ–УС Андрей СУХОРУКОВ, директор проектного департамента МОПЧ–УС Владимир БРУЩЕНКО, менеджер проектов МОПЧ–УС Бениамин БАБАДЖАНЯН.

10.00 – „Заявление официальной делегации международных наблюдателей от Международного Республиканского Института США за выборами в Верховную Раду Украины” Участники: Майкл Тренд – член Палаты Представителей Парламента Великобритании, Лорн Крейнер – Президент МРИ, Богдан Футей – Федеральный Судья США, Стивен Никс – Директор департамента стран СНГ Международного Республиканского Института

11.00 - Оценка Комитетом избирателей Украины процесса голосования. В пресс-конференции примут участие: председатель Комитета избирателей Украины Игорь Попов и спикер Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

11.00 – 11.30 – пресс-конференции, брифинги политиков и политологов.

12:00 - «Выводы миссии наблюдения Конгресса украинцев Канады (КУК) за внеочередными выборами в Верховную Раду Украины-2007». Эксперты дадут оценку избирательному процессу на основе наблюдений, осуществленных в 15 регионах Украины. Будет речь идти как о зафиксированных нарушениях при подготовке к выборам, так и о ходе голосования. Выводы и свидетельства будут проиллюстрированы видео- и фотоматериалами.

В пресс-конференции примут участие: главный наблюдатель Роман Хичий, президент КУК Орися Сушко и канадский политический эксперт Джерард Кеннеди.

Контактное лицо: Ольга Данченкова, пресс-секретарь тел.: +38 067 344 57 63 E-mail: vybory2007ukraine@gmail.com http://www.vybory2007ukraine.com.ua

14.15 – закрытие Мультимедийного центра.

14-30 - Пресс-конференция международной делегации Национального Демократического Института, которую возглавляют Абнер Миква, бывший член Конгресса США, советник Белого Дома и Главный судья Апелляционного суда США, а также Александр Лонголиус, прежний Президент Берлинского Парламента.

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА:

+38-050-371-92-55, заместитель генерального директора УНИАН Валерий Нечипоренко nvp@unian.net

+38-044-229-33-53, 8-050-352-71-87, руководитель PR-отдела УНИАН, координатор Мультимедийного центра Елена Мартыненко emart@unian.net

+38-044-229-33-53, 8-050-441-17-76, Ирина Гома, редактор goma@unian.net

+38-044-279-3158, Наталия Ткаченко, менеджер nat@unian.net.

ПО ВОПРОСАМ ПРЯМОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ:

+38-044-278-00-07, 80504188959 - Яковлев Андрей, заведующий отделом информационных технологий УНИАН Andrey.Yakovlev@unian.net