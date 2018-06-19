Музей “Выборы-2007” пополняется новыми экспонатами

За эти два месяца они уже сидят в печенках со своими выборами.

Политики всех мастей и калибров обещают, пророчат, развенчивают, льстят нам, клянутся в любви, кичатся, поливают грязью оппонентов.

Но это не только их – это и наши выборы. Ведь от них зависит судьба страны.

А, следовательно это не только их, но и наша жизнь.

И стоит сохранить ее такой, какой она была на протяжении этих двух месяцев, – без украшений, без купюр и без исключений. По крайней мере, чтобы потом помнить, кто кем притворялся, кто что пророчил и против кого дружил.

Так возникла идея собрать атрибуты и реликвии этой избирательной кампании в единую экспозицию.

Предлагаем сделать это вместе.

Следовательно, УНИАН объявляет о создании музея “Выборы-2007” и приглашает всех желающих приобщиться к формированию его экспозиции.

Мы видим это так.

Соберем в одном месте все, что может отобразить атмосферу этих выборов – атрибутику, документы, печатную или другую агитационную продукцию, видео- и аудио записи, плакаты, открытки, газеты, журналы, стихотворения, прозу или другие образцы народного творчества, образцы творчества политтехнологов или социологов и другое. При этом, на наш взгляд, в музее должны быть образцы всех видов агитации и пиара: “белого”, “черного”, серого и всех других.

На наш взгляд, это не обязательно должны быть лишь буквальные экспонаты. Предлагайте идеи экспонатов, которые отражали бы те или другие перипетии избирательной кампании, высказывания политиков или лозунги политических сил. Для этого, возможно, рисуйте, лепите, клейте, инсталлируйте, икебаньте, стихотворствуйте или прибегайте к другим, близким вам видам творчества. Главное, чтобы это было интересно, креативно и иронично.

Исключений для штабов политических партий и блоков не делается – они также могут предоставлять для музея все, что могло бы стать его экспонатами.

Кроме того, благодаря Интернету мы можем сделать наш музей по-настоящему уникальным. Его экспозиция будет формироваться абсолютно прозрачно, у вас на глазах, и каждый сможет принять в этом участие. Для этого на сайте мы постоянно будем сообщать обо всех поступления в музей.

А в преддверие выборов, за два-три дня, виртуальный музей станет реальным: в одном из помещений агентства мы откроем экспозицию, пригласив на это действо известных политиков, политтехнологов, социологов, журналистов, а также авторов десяти наиболее интересных, на наш взгляд, экспонатов музея или идей для создания таких экспонатов. При этом, благодаря Интернету, мы можем узнать и мнение Интернет-общественности, чтобы учесть ее для определения этой десятки, так сказать, народных креативщиков. Этих людей мы также охотно пригласим на “Парламентскую ночь-2007”, которая будет проходить в УНИАН в ночь с 30 сентября на 1 октября, и где они смогут непосредственно пообщаться с самыми известными политиками.

Поэтому предлагайте, приносите, пишите. Директором музея (на общественных началах) назначена Ольга Пицишин. Она будет на связи с вами – телефон - 80973066100, электронная почта -poo@unian.net, просто почта – 01001 г. Киев, ул. Крещатик, 4, агентство УНИАН, и, наконец, собственной персоной – по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 4, агентство УНИАН.

Вперед! – До 30 сентября осталось немного, а нам нужно все успеть.

P.S. Первые экспонаты в музее уже есть - их нам подарил Николай Томенко.

С новыми экспонатами музея "Выборы-2007", которые присылают читатели УНИАН, вы можете ознакомиться в комментариях