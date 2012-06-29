В Киеве открыли выставку, посвященную замученному большевиками Митрополиту

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

«Открытие выставки, посвященной Митрополиту Владимиру Богоявленскому, - это большое событие, ведь это был действительно уникальный человек, который на протяжении жизни нес в мир добро, смиренность, любовь и мир, - сказала во время открытия выставки директор Киево-Печерского заповедника Виктория Лесничая. - Даже во время своей гибели Владимир Богоявленский благословил своих палачей, показывая тем самым свою безграничную любовь к людям и преклонение перед Богом. Очень хотелось бы, чтобы как можно больше современников брали пример с этого сильного благородного человека и несли в своих сердцах тепло, любовь и искренность!»

Посетителям выставки к обзору представили редкие экспонаты, которые рассказывают о жизни и подвиге Митрополита Киевского Владимира (Богоявленского), расстрелянного большевиками возле врат Киево-Печерской лавры 25 января 1918 года.

В выставочном зале Успенского собора выставлены раритеты из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, Музея «Православная Украина» и из личного собрания Предстоятеля УПЦ Митрополита Киевского и всей Украины Владимира.

*** 25 января (7 февраля по новому стилю) 1918 года вооруженные люди ворвались в покои Митрополита Владимира и после издевательств над ним вывели за стены Лавры и расстреляли. Перед смертью Митрополит свершил молитву, благословил своих палачей и сказал: «Да простит вас Господь». Найденное братией его тело, было обезображено большим количеством колотых и огнестрельных ран. Похоронили митрополита Владимира в Крестовоздвиженском храме, который находится на территории Ближних пещер Киево-Печерской лавры. Его мощи были обретены 27 июня 1992 года.