СМИ: мама отправила сына в психушку за «подготовку покушения на Януковича»

Необычная семейная ссора с политическим подтекстом и неприятными последствиями произошла в Одесской области. Об этом пишет Думская.

Начальник Татарбунарской районной службы по делам детей Надежда Фомина отправила в психиатрическую лечебницу своего родного сына Алексея – общественного деятеля, придерживающегося оппозиционных взглядов.

Парень сейчас насильно удерживается в неврологическом отделении Татарбунарской ЦРБ. Юристы считают - незаконно.

«Принудительное лечение в Украине возможно только по решению суда и только тогда, если будет доказано, что человек представляет опасность для окружающих. Такого решения в данном случае не было», — говорит правовед Александр Славский.

В клинику Алексея доставили сотрудники милиции, вызванные его матерью. Женщина рассказала журналистам, что юноша был пьян и напал с кулаками на нее и родную бабушку.

Она признает, что имела проблемы с начальством из-за политических взглядов сына, но отрицает, что именно они стали причиной его помещения в неврологию.

«Да, на 9 мая был детский концерт, дети рассказывали стихи по-русски, а он выкрикивал «Ганьба». Ну и требовал снять красные флаги с улиц. Однако совсем не это заставило меня написать заявление», — рассказывает Фомина.

У Алексея Фомина иная версия событий. По его словам, конфликт с матерью и бабушкой действительно имел место, однако никого он не бил и не ожидал, что ссора закончится принудительной госпитализацией.

Общественник, который сотрудничает с партией «Демократический Альянс» и другими оппозиционными политсилами, утверждает: мать якобы сообщила врачам, что он всерьез планировал покушение на президента Виктора Януковича.

«Хотя ничего я не планировал, это абсурдно», — говорит он.

Главный врач ЦРБ Михаил Ткаченко подтвердил «Думской», что Алексей Фомин находится в медучреждении и добавил, что сегодня его переведут в областную психиатрическую больницу №4 (Белгород-Днестровский).

«Он состоит на учете у психиатра с диагнозом «шизофрения». Мать была у меня – лицо все в синяках. Она написала заявление, мы подключили милицию и забрали Фомина. Что касается требований закона, то, вы же понимаете, что не всегда есть возможность их применить. Да пока мы будем ждать решения суда, он ее убьет!», — уверяет врач.

Издание отмечает, что Алексей Фомин – инвалид второй группы, у него сахарный диабет 1-го типа (инсулинозависимый). О том, что он находится на учете у психиатра, молодой татарбунарец узнал уже в больнице.