Укрзализныця вернула поезду Киев-Львов его фирменный номер 91/92

Поезду, который курсирует между Львовом и Киевом через Шепетовку под номером 191/192 с 28 июня возвращен его фирменный номер 91/92, сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Поезду, который ходит из Львова в Киев через Ковель будет присвоен номер 141/142.

Стоимость проезда в поезде, который курсирует через Шепетовку, составляет в плацкартном вагоне — 73,48 грн, в купейном вагоне — 186,34 грн, в вагоне «люкс» - 607,21 грн. При проезде во вторник и среду стоимость проезда уменьшается на 10%, в пятницу и воскресенье увеличивается на 10%.