Ровенские налоговики рассказали о новом виде мошенничества

Количество гривневых миллионеров в Ривненской области в 2011 году по сравнению с предыдущим годом увеличилось в пять раз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель Государственной налоговой службы в области Виктор Башук.

По его словам, если по итогам 2010 г. в области миллионные доходы задекларировали три человека, то сейчас – 15.

«Это 15 граждан, которые задекларировали свыше 1 млн. грн доходов. А есть граждане, которые задекларировали почти 3 млн. грн, точнее 2 млн. 777 тысяч», - сообщил В.Башук.

В целом декларации о доходах подали более 20 тысяч чел., среди которых почти три сотни налогоплательщиков, которые получили доходы за границей. Наибольшая сумма зарубежного дохода заработана в России - более 300 тыс. грн.

Налоговики также сообщили, что 33 гражданина опоздали с подачей деклараций, поэтому на них составлены протоколы об административном нарушении, а материалы будут переданы в суд. Впрочем, отмечают в ГНС в области, если Президент подпишет Налоговый кодекс, то эти люди не будут нести ответственности за несвоевременную подачу деклараций.

На пресс-конференции налоговики рассказали также о новом виде мошенничества в области. В частности, участились случаи выявления псевдоналоговиков, когда неизвестные лица звонят в рестораны и другие заведения обслуживания, представляются руководителями налоговой службы и просят накрыть стол на обед или ужин. Спустя некоторое время эти люди опять звонят, извиняются, что, к сожалению, опаздывают из-за неотложных дел, поэтому обед отменяется. Вместо этого просят перечислить 300 или 400 гривен на определенный счет, а взамен обещают решить проблемы с налогами.

Поэтому налоговики просят работников этих заведений сразу сообщать в милицию о таких фактах.