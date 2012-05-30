Крестьян призывают бойкотировать «молочную мафию»

В Житомирской области организация ВО “Свобода” призывает крестьян к бойкоту заготовителей молока.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной организации.

Как отмечается в сообщении, при полной бездеятельности власти заготовители снизили в мае по сравнению с апрелем закупочные цены на молоко от крестьян в среднем на 5%. Сейчас в Житомирской области средняя цена на молоко от населения составляет около 1,65-1,73 грн за литр. Тогда как на рынке цена составляет 7-8 грн.

“Заготовители, очевидно, имея лобби в лице власти, безосновательно, по собственному усмотрению, игнорируя интересы крестьян, в который раз искусственно занижают цену на молоко. Создалась некая «молочная мафия», которая контролирует рынок молока в области, устанавливая здесь собственные цены. Они наживаются на тяжелом труде крестьян, нагло грабят их”, - подчеркивается в сообщении.