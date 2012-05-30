Попов просит киевлян во время Евро-2012 пересесть на общественный транспорт

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Во время чемпионата Европы по футболу мы будем вынуждены перекрывать движение на некоторых улицах в центре Киева, что, конечно, создаст неудобства на дорогах города. Поэтому, мы в первую очередь просим за это прощения у жителей города и надеемся на понимание. Чтобы минимизировать эти неудобства, мы должным образом подготовили общественный транспорт: приобрели несколько сотен новых автобусов, троллейбусов, трамваев и вагонов метро. Наш новый транспорт удобный и мобильный. Поэтому я обращаюсь к киевлянам с просьбой по возможности отдавать приоритет в использовании именно общественного транспорта во время Евро. Это же я буду рекомендовать своим подчиненным», - сказал Александр Попов.

Как сообщает пресс-служба КГГА, на время проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу будет увеличено количество подвижного состава общественного наземного транспорта большой и сверхбольшой вместимости на 20% в целом в городе и на 30% - в его центре. Так, в 1,5 километровой зоне вокруг НСК «Олимпийский» будут осуществлять перевозки: 6 существующих автобусных маршрутов общим количеством 60 единиц, 1 дополнительный автобусный маршрут в дни проведения матчей «Кадетский гай - ул. Горького» - 11 единиц, а также 10 троллейбусных маршрутов общей численностью 131 единица.

С 1 июня 2012 года на время проведения в Киеве Евро-2012 будет организовано движение:

- Автобусов-шаттлов от аэропорта Борисполь до станции метрополитена «Бориспольская» (60 новых автобусов);

- Дополнительного троллейбусного маршрута № 8А «Аэропорт «Киев» (Жуляны) - ул. Терещенковская по трассе: просп. Воздухофлотский - ул. Победы - ул. Шевченко - ул. Терещенковская - ул. Льва Толстого - ул. Владимирская - бульв. Шевченко - просп. Победы - просп. Воздухофлотский, на котором будет работать 15 новых троллейбусов.

В дни проведения матчей - 11, 15, 19, 24 июня и 1 июля - будет:

1) временно изменено движение автобусов маршрутов:

- Автобусы маршрута № 55 будут курсировать от Ленинградской площади до станции метрополитена «Арсенальная»;

- Автобусы маршрута № 69 будут курсировать от ул. Литвиненко-Вольгемут до ул. Тарасовской;

- Автобусы маршрута № 5 в направлении Центрального железнодорожного вокзала будут курсировать по схеме: от ул. Изюмской до ул. Боженко по постоянной схеме - далее ул. Короленковская - ул. Тарасовская - ул. Саксаганского - далее по постоянной схеме.

2) временно изменено движение троллейбусных маршрутов:

- Троллейбусы маршрута № 3 будут курсировать по трассе: Железнодорожный массив - ул. Волгоградская - ул. Соломенская - просп. Воздухофлотский - ул. Лукашевича - Южный железнодорожный вокзал;

- Троллейбусы маршрутов № № 5, 8, 17 будут курсировать до ул. Терещенковской.

3) временно закрывается движение троллейбусов по маршрутам:

- № 14 «Ботанический сад - Железнодорожный вокзал»;

- № 40 «Кадетский гай - ул. Жилянская».

При этом по трассе движения троллейбусного маршрута № 14 организуется движение дополнительного автобусного маршрута № 14-К: «Железнодорожный вокзал - ул. Тарасовская» и дополнительного троллейбусного маршрута 14-К «Ботанический сад - ул. Щорса».

По трассе движения троллейбусного маршрута № 40 организуется движение дополнительного автобусного маршрута № 40-тр «Кадетский гай - ул. Горького» по трассе: ул. И. Пулюя - ул. Эрнста - ул. Народного ополчения - просп. Воздухофлотский - ул. Соломенская - ул. Протасов Яр - ул. Федорова - ул. М. Горького - ул. Владимиро-Лыбедская - ул. Боженко - ул. И. Федорова - ул. Протасов Яр - ул. Соломенская - просп. Воздухофлотский - ул. Народного ополчения - ул. Эрнста - ул. И. Пулюя.

Кроме того, на период проведения турнира будет усилена работа действующих автобусных маршрутов № № 5, 14, 23, 30, 32, 37, 43, 43К, 47, 56, 99 и троллейбусных № № 2, 5, 11, 26, 43, трассы движения которых проходят в районе перехватывающих паркингов.