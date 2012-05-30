Нежинским робингудам дали 56 с половиной лет на шестерых

Об этом сообщает ТСН. Их признали особо опасной вооруженной группировкой, которая занималось бандитизмом и присудили на всех 56 с половиной лет заключения.

Обвинительное заключение зачитывали 6 часов. Ребятам инкриминировали 5 эпизодов - вымогательство денег у добропорядочных граждан, избиение, угрозы убийством, угон автомобилей, ношение оружия. Жертвами банды, как установило следствие, стали безработные и один проводник. О том, что потерпевшие и есть торговцами наркотиков - ни слова. Адвокаты подсудимых заявляют, что дело сфабриковано.

"Большинство пострадавших начали обращаться с заявлениями уже после задержания Поповича. Органы следствия, наверное, научились предсказывать, кто на кого и когда напишет заявление. Иначе для себя я этого объяснить не могу", - говорит адвокат Александр Заруцкий.

Подсудимые не отрицают, действительно отслеживали наркоторговцев, делали контрольные закупки, действительно применяли физическую силу и снимали на телефон их искренние признания. Они готовы ответить за самоуправство. Отрицают, что требовали у них деньги и заставляли себя оговаривать. Говорят, все, что они наснимали на мобильный телефон, - правда. Только ни прокуратура, ни милиция подтверждения этому не нашла.

"Относительно заявлений подсудимых о том, что потерпевшие причастны к незаконным сделкам, проводились проверки. В возбуждении уголовного дела отказано, эти постановления не оспаривались", - говорит пресс-секретарь Черниговского областного прокурора Валерий Литовченко.

Суд признал нежинских спортсменов виновными по всем статьям обвинения. Каждый получил от 11 с половиной до семи лет лишения свободы и обязательство выплатить потерпевшим моральный ущерб. Осужденные уже заявили о намерении подавать апелляцию.