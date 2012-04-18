Украина за инвестиционную активность получила 4 с плюсом

Индекс инвестиционной активности в Украине в апреле 2012 года составил 4,23 по 10-бальной шкале.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции заявил Евгений Копатько - учредитель компании Research & Branding Group, проводившей исследование инвестактивности в Украине.

«Это средний показатель, причем он коррелирует с данными других компаний, которые рассчитывают индекс инвестиционной активности», - сказал Е.Копатько.

По его словам, опрос проходил среди крупных американских, европейских и украинских компаний. Метод исследования - анкетирование, география - вся территория Украины, выборка составила порядка 290 респондентов. «Исследование проводилось по инициативе Государственной налоговой службы Украины при поддержке реализации полевого этапа компанией Research & Branding Group», - отметил Е.Копатько.

Исследование основывалось на 5 ключевых параметрах - оценки инвестиционного климата, изменений климата в течение последних 6 месяцев, ожиданий изменений климата в течение последующих 6 месяцев, соответствия экономической политики украинских властей мировым реалиям, планирует ли компания вкладывать деньги в экономику Украины.

Так, инвестиционный климат в Украине по 10-бальной шкале был оценен респондентами на уровне 4,1 балла. 4,5% инвесторов оценивают инвестклимат в стране как хороший, 8,3% - как очень плохой, 35,5% - близкий к очень плохому, около 50% - как нейтральный.

Изменения в качестве инвестклимата на протяжении 6 последних месяцев были оценены следующим образом: 35,8% - негативно, 51,4% респондентов считают, что он практически не изменился, 12,8% полагают, что есть определенные позитивные изменения.

Говоря об ожиданиях на следующие 6 месяцев, Е.Копатько отметил, что 17,6% респондентов полагают, что инвестклимат будет улучшаться, 51,7% - не предусматривает изменений, 27,7% респондентов полагают, что ситуация имеет тенденцию к ухудшению.