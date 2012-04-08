Цех по расфасовке наркотиков разоблачили в киевской школе

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, контрабандные поставки психотропных веществ осуществлялись через систему международных почтовых экспресс-отправлений.

По данным пресс-службы, один из организаторов преступной группы задержан при получении им международного отправления, в котором содержалось почти 70 граммов особо опасного психотропного вещества MDPV (3.4-метиллендиоксипировалерон), свыше 400 граммов психотропного вещества PVP (2(-1-пирролидинил) валерофенон) и 30 граммов метилона (3,4-метилендиокси-N-метилкатинон).

Затем в офисе одной из частных фирм был задержан еще один наркодилер, который переправлял полученные вещества фасовщику.

Фасовочный цех злоумышленники организовали по месту работы еще одного участника группы, бывшего сотрудника милиции, в помещении тира одной из киевских средних школ, - отметили в пресс-службе СБУ.

Рядом с учебными пособиями было установлено необходимое оборудование: пакеты для расфасовки психотропных веществ, электронные весы, разные растительные смеси и растворители, аппарат для фасовки уже готовых смесей и таблеток. Также правоохранители выявили в тире два мешка общим весом 15 кг уже готовых для реализации доз наркотиков.

Следователями Управления СБУ Украины в Киевской области в отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.