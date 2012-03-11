В Киеве наркоман обокрал канцелярию суда

В Киеве наркоман обокрал помещение канцелярии Дарницкого районного суда, который находится по улице Симферопольской, 14, вынеся оттуда 2 системных блока и 3 монитора.

Как сообщили УНИАН в главке милиции, инцидент произошел в ночь с 9 на 10 марта.

На данный момент установлено, что молодой человек, 1991 года рождения, с целью приобретения наркотиков отогнул оконную решетку на первом этаже суда и вынес оттуда указанную оргтехнику.

Как отметили в милиции, личность вора была установлена, и он был задержан утром 10 марта. При этом, как оказалось, он уже успел к моменту своего задержания сдать в ломбард 2 монитора.

Украденное изъято.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

На данный момент выясняется, почему охрана, находившаяся в помещении суда, не воспрепятствовала краже.