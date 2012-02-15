Грищенко об Ан-70, Афганистане и специфических сферах

Украина и РФ вышли на финальную стадию реализации проекта Ан-70.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал, выступая перед студентами Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.Добролюбова министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО.

«Сегодня мы вышли на финальную фазу, связанную с сертификацией этого самолета и его массового производства. Массовое – это конечно не тысячи – в современном мире их столько не надо. Да и стоимость этого самолета, который будет производится как на заводах России, так и Украины, тоже немалая. Эти транспортные средства нужны как вооруженным силам России, так и Украины», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Он отметил, что Ан-70 – это уникальный самолет, пригодный для транспортировки военных и гражданских грузов, особенно на неподготовленные аэродромы.

В частности, министр отметил, что когда партнеры по антитеррористической коалиции пытаются решить многие свои задачи, в том же Афганистане, без этого самолета они сталкиваются с очень многими проблемами.

Говоря о военном сотрудничестве с РФ, он отметил, что есть много сфер, где Украина и РФ могут выиграть, если продолжат специализировать на тех или иных специфических сферах.

«Скажем, традиционно Россия была производителем военных и гражданских вертолетов. В тоже время Украина традиционно поставляла к ним двигатели. Конечно, можно попытаться все у себя дома. Но опыт XXI века показывает, что в конечном итоге теряешь на глобальной конкуренции», - считает он.

К.ГРИЩЕНКО подчеркнул, что нужно создавать товарные группы, которые смогут конкурировать с Китаем, США и Европой.

«СССР делал все сам, поэтому и развалился. Мы вместе можем делать так ,что будем конкуренты на любых рынках», - сказал К.ГРИЩЕНКО.