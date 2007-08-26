Яценюк про визы, ЕС и Януковича

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК надеется, что соглашение об упрощенном визовом режиме между Украиной и ЕС заработает со следующего года.

Как сообщает Би-Би-Си, об этом он сказал во Львове.

Министр подчеркнул, что этот документ будет одним из первых, который будет рассматривать новый парламент. Верховная Рада должна ратифицировать это соглашение, и только после того оно вступает в силу.

«В максимально сжатые сроки это соглашение будет ратифицировано и, скорее всего, с 1 января оно будет имплементировано как в Украине, так и в Европе», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, в соглашении есть ряд положительных моментов в выдаче виз. В частности, предусмотрены многократные визы на 5 лет, а также несколько льготных категорий, которые могут получить визы, в частности, бизнесмены.

Также соглашением предусмотрено право украинских граждан на апелляцию в случае отказа в выдаче виз и установлены четкие сроки, в течение которых должны выдать визу, – 10 дней в обычном порядке, и два дня – в срочном.

Именно эти пункты помогут, по мнению министра, избежать еще и негативных последствий после того, как с нового года Польша присоединится к Шенгенской визовой зоне.

Отвечая на вопрос журналистов о ходе служебного расследования, которое было инициировано в МИД после обвинений в том, что якобы дипломаты из Посольства Украины в РФ не помогали во время визита 21 августа в Россию премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, А.ЯЦЕНЮК сказал, что это служебное расследование завершено и он счастлив, что ни одно из обвинений в адрес дипломатов не подтвердилось.

Предоставить подробности министр отказался, сказав, что по этому поводу будет проведена отдельная пресс-конференция.