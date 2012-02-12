Горела церковь Святого Архангела Михаила XVІІІ века
18:22, 12 февраля 2012Общество
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На Тернопольщине
В Тернопольской области горела церковь Святого Архангела Михаила XVІІІ в.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного Управления Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, пожар произошел вчера днем в селе Мировое Шумского района.
По данным спасателей, огнем повреждены 4 кв. м деревянной стены и 6 кв. м кровли.
Материальный ущерб от пожара и причина возникновения устанавливаются.
Пожар загасил дежурный караул МЧС Шумска и местное население. Во время гашения спасено здание церкви и колокольня.
Справка УНИАН. Храм Святого Архангела Михаила построен в 1770 году. Является памятником архитектуры.
Храм использует Украинская православная церковь Московского патриархата.
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