Горела церковь Святого Архангела Михаила XVІІІ века

18:22, 12 февраля 2012
Общество
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На Тернопольщине

В Тернопольской области горела церковь Святого Архангела Михаила XVІІІ в.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного Управления Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, пожар произошел вчера днем в селе Мировое Шумского района.

По данным спасателей, огнем повреждены 4 кв. м деревянной стены и 6 кв. м кровли.

Материальный ущерб от пожара и причина возникновения устанавливаются.

Пожар загасил дежурный караул МЧС Шумска и местное население. Во время гашения спасено здание церкви и колокольня.

Справка УНИАН. Храм Святого Архангела Михаила построен в 1770 году. Является памятником архитектуры.

Храм использует Украинская православная церковь Московского патриархата.

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