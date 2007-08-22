Луценко: в Украине нет ни проблемы языков, ни проблемы конфессий

Лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО призывает избирателей не верить заявлениям отдельных политиков о том, что в Украине существует проблема языков и проблема религиозных конфессий. Об этом он заявил сегодня на митинге в г. Первомайске Харьковской области.

«Если кто-то из политиков приедет к вам и скажет, что в Украине существует проблема языков, пошлите его на любом языке, если вам кто-то скажет, что в Украине существует проблема церквей, отправьте того в любую церковь отмаливать грехи», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, отметив при этом, что отдельные политические силы для получения политических дивидендов пытаются в любой способ сыграть на языковых и религиозных вопросах, поднося их до уровня главных проблем, которые являются якобы препятствием для нормальной жизни украинского народа.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, в настоящее время действующая власть в лице правительства Виктора ЯНУКОВИЧА единственное, на что способна - на обещания, которые никогда не выполняет.

Поэтому, он призвал жителей города на досрочных выборах в ВР сделать верный выбор и избрать в парламент тех политиков, которые не только обещают, но и выполняют взятые на себя обязательства.