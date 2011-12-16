Ландик грозит судье: вот выиграет дело в Европе, и ее уже никто не прикроет

Депутат Луганского горсовета Роман ЛАНДИК, обвиняемый в избиении Марии КОРШУНОВОЙ, намерен добиваться рассмотрения своего дела в Европейском суде по правам человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.ЛАНДИК заявил сегодня во время заседания Ленинского районного суда Луганска после того, как суд в очередной раз отклонил ряд ходатайств его адвокатов.

В частности, суд отказался направить уголовное дело Р.ЛАНДИКА в прокуратуру для дорасследования. По мнению адвокатов, выделение эпизода о нанесения М.КОРШУНОВОЙ Р.ЛАНДИКУ телесных повреждений в отдельное следствие привело к тому, что доказательства по делу собраны и исследованы не в полном объеме, что существенно повлияло на правовую оценку действий участников конфликта и на принятие органами досудебного следствия решений по делу.

Суд также в очередной раз отказался изменить Р.ЛАНДИКУ меру пресечения в виде содержания под стражей, не усмотрев изменения обстоятельств.

Обращаясь к судье, Р.ЛАНДИК сказал, что в любом случае будет обжаловать решение в Европейском суде. «Отсижу три года, но иск в таком случае подам к вам», - заявил Р.ЛАНДИК.

Позже он добавил: «Прокуратура прикрывает милицию, а судью никто не прикроет после того, как я выиграю дело в Европейском суде».

Обращаясь к журналистам, он передал приглашение еврокомиссару: «Пусть приедет сюда и посмотрит дело».

На вопрос судьи о возможности завершения судебного следствия адвокаты Р.ЛАНДИКА заявили новое ходатайство и попросили вызвать в суд для дачи показаний участкового инспектора, также повторно - директора луганского ресторана «Баккара» Артема ЦЮНДИКА.

Судья удовлетворила ходатайство адвокатов.

На оглашение решения судьи по ходатайствам адвокатов Р.ЛАНДИКА не явилась потерпевшая М.КОРШУНОВА. Ее адвокат заявил, что ей стало плохо и она находится в городской больнице № 3 Луганска. М.КОРШУНОВА покинула зал во время первой части сегодняшнего заседания суда после очередных оскорбительных высказываний Р.ЛАНДИКА.

Р.ЛАНДИК также заявил на заседании, что сплетни и интриги вокруг его имени - дело рук его однопартийцев и что его предали его же соратники (депутаты от Партии регионов).

Справка УНИАН. 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата от Партии регионов Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК избил М.КОРШУНОВУ. Видеозапись избиения попала в Интернет.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).

21 сентября Р.ЛАНДИКА экстрадировали из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск.

26 сентября Ленинский райсуд Луганска оставил Р.ЛАНДИКА под стражей до вынесения приговора.

31 октября стало известно о том, что Р.ЛАНДИК и М.КОРШУНОВА подписали мировое соглашение.

8 декабря пострадавшая М.КОРШУНОВА подтвердила в суде получение компенсации в размере 5 тыс. долларов.

9 декабря отец Р.ЛАНДИКА заявил, что передал этой девушке 320 тыс. грн.