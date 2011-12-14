Донецкие ликвидаторы сложили свои награды у памятника жертвам Чернобыля

Сегодня в Донецке в День чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС руководители города и области возложили цветы к памятнику «Жертвам Чернобыльской катастрофы», а ликвидаторы в знак протеста сняли и оставили там свои награды.

Этот факт подтвердил корреспонденту УНИАН один из лидеров акции протеста чернобыльцев Владимир ДЕРКАЧ, который 11 декабря вместе с несколькими товарищами отказался покинуть место палаточного городка взамен на предложенную властью «посписочную» компенсацию недоплаченных пенсионных выплат части чернобыльцам.

По его словам, сегодня он и очень многие его товарищи - участники акции протеста, пришли в Донецке к памятнику «Жертвам Чернобыльской катастрофы» к 10.00, как оказалось, под конец официальных мероприятий.

«Нам обозначили этот митинг сначала на 10 часов утра, как обычно. Мы же планировали приехать, мы же делали тогда вместе одно и то же дело…», - сказал В.ДЕРКАЧ, отметив, что «официальный митинг почему-то начался в 9 часов утра».

На этом митинге Донецкий городской голова Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО, заместитель губернатора Вадим ФОМИН и «официальные, правильные чернобыльцы – представители «Союза Чернобыль Украины» возложили корзины цветов к памятнику», - сказал В.ДЕРКАЧ и добавил, что руководители сказали «коротко хорошие слова», обращенные к чернобыльцам, но эти слова, по его мнению, «сказаны не от души, а для галочки».

Он отметил, что «люди просто злые и разочарованные, люди в недоумении от того, что произошло, что происходит… А мне лично противно смотреть на эту показуху со стороны власти».

В.ДЕРКАЧ подчеркнул, что никогда не поменяет мнения о том, что власть осуществила давление, торг с участниками акции, но не встала на сторону закона по возврату пенсий, отсуженных ликвидаторами.

Он сообщил, что после официальных торжеств многие его товарищи также возложили цветы к памятнику, а потом в знак протеста сняли свои награды, полученные в разные годы за участие в ликвидации аварии на ЧАЭС, и оставили их возле памятника, отказавшись от официальных наград.