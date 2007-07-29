Мельниченко госпитализирован с инсультом

Вчера был госпитализирован с диагнозом кровоизлияние в мозг бывший майор Управления Госохраны, охранник экс-президента Леонида КУЧМЫ Николай МЕЛЬНИЧЕНКО.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник, приближенный к Министерству здравоохранения Украины.

По информации собеседника агентства, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО находится в Октябрьской больнице Киева.

В то же время адвокат бывшего охранника экс-президента Леонида КУЧМЫ Николая МЕЛЬНИЧЕНКО Павел СЫЧЕВ подтверждает факт госпитализации своего подзащитного в больницу в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат сказал журналистам.

По словам П.СЫЧЕВА, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО находится в Октябрьской больнице г. Киева, проходит обследование. Кроме близких родственников к нему никого не допускают.

Он также отметил, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО находится в сознании и окончательный диагноз ему еще не поставлен.