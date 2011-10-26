В Житомирской области семья отравилась угарным газом

В Житомирской области в результате отравления угарным газом пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Житомирской области.

Согласно сообщению, несчастный случай произошел вчера, 25 октября, в поселке Брусилов. Семья отравилась угарным газом из-за нарушения правил пользования газовой колонкой.

Как выяснилось, члены семьи неоднократно жаловались на постоянные головные боли своим родственникам. Накануне, 24 октября, пострадавшим целый день звонила родственница, но трубку так никто и не снял. Женщина решила наведаться к родственникам, и нашла их в обморочном состоянии. Она сразу же вызвала скорую помощь, которая и доставила пострадавших в больницу .

Специалисты МЧС констатировали, что газовая колонка установлена самовольно, с нарушением всех требований и правил размещения и эксплуатации газовых приборов.

Состояние пострадавших пока тяжелое - мать, дочь и внучка находятся в реанимации, отца перевели в терапевтическое отделение.