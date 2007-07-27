Шуфрич увидел в фосфорной аварии символизм

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины Нестор ШУФРИЧ доволен, что в ситуации с ликвидацией последствий “фосфорной аварии” “были отброшены любые политические моменты”. Об этом он заявил сегодня во время внеочередной сессии Львовского областного совета.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Н.ШУФРИЧА, «фосфорный» спецпоезд сейчас едет по Восточной Украине». «Здесь есть некий символизм: авария, произошедшая на Западной Украине, окончательно будет ликвидирована на восточных участках украинской границы», - отметил министр.

Н.ШУФРИЧ также поблагодарил спецотряды из Закарпатья, Калуша, Днепродзержинска и Николаева, которые помогали ликвидировать аварию под Ожидовым. «Авария полностью ликвидирована. И хорошо, что в этой ситуации были отброшены любые политические моменты», - отметил министр.