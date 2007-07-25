9 социальных инициатив Ющенко ”не могут быть предметом торга” с Кабмином

Секретариат Президента Украины настаивает на необходимости реализации в 2008 году социальных инициатив главы государства Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель Службы социальной политики Секретариата Президента Павел РОЗЕНКО сегодня на брифинге.

«Все социальные инициативы Президента должны быть реализованы в бюджете на 2008 год. Это является нашими параметрами. И если правительство самостоятельно не способно, так сказать, реализовать эти инициативы, мы готовы проконсультировать наше видение возможности их вмонтирования в бюджет на 2008 год», - сказал П.РОЗЕНКО.

По его словам, Секретариат Президента направил правительству все предложения. «Мы хотим узнать официальную точку зрения правительства на социальные инициативы Президента. Все расчеты переданы в Министерство финансов и правительство еще месяц назад. Мы хотим ответа на вопрос. Девять социальных инициатив являются абсолютно реальными и не являются предметом торга между Президентом и правительством», - подчеркнул он.

Руководитель Службы социальной политики Секретариата Президента также считает, что экономическая база позволяет реализовать инициативы В.ЮЩЕНКО в полном объеме. «Учитывая опыт 2005-2006 годов, когда темпы роста социальных выплат были намного выше, мы можем абсолютно четко сказать, что реализация этих инициатив приведет только к одному – улучшению жизни граждан. Это не те объемы и не те масштабные реформы, которые могли бы привести к какому-либо кризису. Инфляция возникает тогда, когда это сделано искусственно за счет продуктирования денег. А сегодня деньги есть, и никто не будет их забирать из капитальных расходов или других важных для государства задач. Дополнительный ресурс – необходимо корректно рассчитать объем ВВП», - подчеркнул П.РОЗЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 22 июня Президент Украины В.ЮЩЕНКО, находясь в Ривненской области, презентовал в Острожской академии свои социальные инициативы. В частности, он отметил, что в Украине с 2008 года необходимо существенно пересмотреть социальные стандарты в сторону увеличения.

По его словам, последние семь лет экономика страны находится в состоянии подъема и, в частности, сегодня уровень ВВП составляет 8%, и необходимо использовать такое состояние экономики для улучшения жизни людей.

В частности, В.ЮЩЕНКО выступает за увеличение с 1 января 2008 года минимальной зарплаты до 500 грн. и введения новой тарифной сетки для бюджетных работников.

В.ЮЩЕНКО также высказался за поднятие уровня оплаты труда работникам бюджетной сферы. Президент раскритиковал невыполнение нормы закона, в соответствии с которой минимальный размер средней зарплаты бюджетника должен равняться средней зарплате по экономике.

В.ЮЩЕНКО также отметил необходимость вдвое повысить денежное обеспечение военнослужащих.

Кроме того, Президент предложил увеличить коэффициент страхового стажа, что позволит увеличить трудовые пенсии на приблизительно на 35%.

В.ЮЩЕНКО также считает, что помощь при рождении второго ребенка должна быть увеличена до 15 тыс. грн. При этом он отметил, что речь идет не об очень больших средствах, и выразил убеждение, что эти средства можно найти в бюджете. Президент обратил внимание, что внедрение такой помощи способствовало повышению коэффициента рождаемости в Украине, чего не было долгие годы.

Еще одной инициативой Президента является повышение уровня помощи на одного ребенка в многодетных семьях до 50% прожиточного минимума.

В.ЮЩЕНКО также инициирует повышение зарплат для работников образования, культуры и медицинской сферы, которые работают в селах, и повышение студентам-сиротам стипендий до 1 тыс. 50 грн.