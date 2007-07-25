Суд остановил действие постановления Кабмина

Хозяйственный суд Киева остановил действие постановления Кабинета министров Украины «О создании веб-портала по вопросам государственных закупок» №652 от 23 апреля 2007 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Тендерной палаты, соответствующее постановление суда было принято 23 июля по исковому заявлению ООО «Интернет Ком», поданному компанией как владельцем информационной системы «Государственные тендеры» (www.el-trade.net.ua), которая предназначена для оглашения информации о государственных закупках.

Как сообщал УНИАН, постановлением №652 от 23 апреля правительство поручило Антимонопольному комитету создать веб-портал по вопросам государственных закупок и обеспечить его функционирование, а также вместе с Министерством финансов и Государственной службой специальной связи и защиты информации обеспечить обнародование на веб-портале документов и информации о государственных закупках с учетом положений закона о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства.