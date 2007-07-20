Американских солдат научат распознавать психические расстройства друг у друга

Американская армия решила научить всех своих солдат распознавать симптомы травм головного мозга и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), а также не стесняться обращаться за медицинской помощью при этих заболеваниях. Кроме того, была увеличена продолжительность отпуска и введены дополнительные выходные дни после боевых действий у военнослужащих в Ираке и Афганистане, сообщает Associated Press.

18 июля стартует программа, призванная обучить миллион солдат как внутри страны, так и служащих за рубежом, в том числе в «горячих точках». Доступ к этой программе получат также семьи военнослужащих.

Было принято решение использовать редко практикуемую программу «цепного обучения», при которой предмет сначала изучают командиры, а потом доводят его до подчиненных. Одночасовые занятия будут проводиться в группах по 40 человек с применением видеоматериалов, слайдов и распечаток с ответами на часто задаваемые вопросы.

Подобная инициатива вызвана тем, что травмы головного мозга и ПТСР - наиболее частые расстройства у участников боевых действий – по официальным данным они обнаруживаются у 20% солдат. Основной постулат образовательной программы гласит, что легкие мозговые травмы, такие как сотрясение, и ПТСР достаточно серьезны и требуют медицинской помощи. Цель программы – научить военнослужащих распознавать симптомы этих заболеваний у себя и сослуживцев, а также проинформировать их об имеющихся видах лечения.

По словам начальника управления кадров армии США генерала-лейтенанта Джеймса Л. Кэмпбелла (James L. Campbell), в вопросе обращения за медицинской помощью существует и культурная проблема: служащие боятся диагностики психических нарушений, считая, что их могут признать негодными к военной службе. Поэтому вторая цель программы – разрушить этот стереотип и убедить солдат, что своевременное получение помощи - проявление личного мужества и ведет к повышению боеготовности армии в целом.

Медпортал.ру