Киевсовет отменил свое решение о запрете продажи алкоголя

Киевсовет отменил свое предыдущее решение от 23 декабря 2010 года о запрете продажи алкогольных и табачных изделий во временных сооружениях общей площадью менее 40 квадратных метров.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Киевсовета сегодня это решение поддержали 84 из 96 зарегистрированных в зале депутатов.

Решение принято в связи с протестом заместителя прокурора города Киева на решение Киевсовета 2010 года.

В протесте, в частности, определяется, что хозяйственная деятельность по производству и торговле алкогольными и табачными изделиями подлежит лицензированию, в частности, лицензионные условия для осуществления розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями определены действующим законодательством Украины, а именно - установлено, что местом реализации табачных изделий является торговое помещение без ограничения площади, а для алкогольных напитков – помещение с торговой площадью не менее 20 квадратных метров.

В связи с указанным прокуратура требовала отменить принятое Киевсоветом решение.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2010 года Киевсовет принял решения, которым запретил с апреля 2011 года продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива и сигарет в МАФах площадью менее 40 кв. метров.

Прокуратура столицы 4 апреля текущего года опротестовала п. 2 и п. 3 этого решения Киевсовета.