Тендерная палата проведет пресс-конференцию в УНИАН относительно Закона о госзакупках

В понедельник, 16 июля, в 13.30 - в УНИАН (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) состоится пресс-конференция Тендерной палаты Украины на тему: «О недопущении политизации ситуации вокруг принятия изменений к Закону о госзакупках».

На пресс-конференции будет поставлено в известность о ситуации, сложившейся вокруг сферы государственных закупок, а также представлен новый состав руководства Тендерной палаты.

Участники пресс-конференции: почетный президент Тендерной палаты Украины, народный депутат – Александр ТКАЧЕНКО, председатель наблюдательного совета Тендерной палаты, народный депутат – Михаил МЕЛЬНИЧУК и председатель правления Тендерной палаты Владимир ЛАБА.

Нужна аккредитация. Телефоны: 332-03-97, 8 (097) 218-99-16.

Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.