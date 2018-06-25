Ирэн Роздобудько: Даже замужем женщины должны принадлежать только себе

На вопросы УНИАН ответила писательница Ирэн Роздобудько.

МНЕ БЫЛО СМЕШНО ПИСАТЬ, КАК УКРАИНЦЫ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ПАПУАСОВ Госпожа Ирэн, на днях в Харькове вышла в свет Ваша новая книга – сатирическая фантасмагория “Олениум”. Журналисты и критики сейчас активно ее обсуждают, считая, что она отображает политические события лета 2006 года. Действительно ли в произведении есть политическая подоплека и как возникла идея написать такую книгу? Как раз сегодня я позвонила по телефону в издательство и спросила, какие еще книги у меня вышли, потому что я уже потеряла ориентиры в том, что появляется. Мне сказали, что сейчас уже вышел роман “Олениум” (я его очень ждала!) и переводы двух детективов. Такое сегодня у меня событие!

Теперь что касается “Олениума”. Я начала писать эту фантасмагорию еще до 2004 года, хотя такой стиль мне не присущ... Я не очень хорошо отношусь к юмору, это было не мое.

Почему-то начала думать, что Украина – это такая страна, которая превратилась в какую-то Лапландию: все ездят на оленях, энергоносителей нет... А если все ездят на оленях – возникают разные смешные ситуации. У депутатов по четыре оленя, у Президента – восемь, у рядовых граждан – по одному. Оленями очень гордятся, потому что они – не только средство передвижения, а еще вроде как священные животные.

Потом начала использовать какие-то политические штучки...

Мне было смешно писать, как мы превращаемся в каких-то папуасов, или, точнее – лапландцев. Хотя я очень уважаю и лапландцев, и папуасов.

Оставалось еще немножко дописать, но началась Оранжевая революция. Я подумала – все, нет смысла смеяться. Для меня это был такой подъем, надежда, будто что-то изменится. И я отложила рукопись в ящик . А теперь так вышло, что после провала, я очень быстро дописала эту книжку.

Вы определили жанр этого произведения как “комедия абсурда”. Можно ли, по вашему мнению, теми же словами охарактеризовать современное политическое состояние Украины? Конечно...

В каком жанре Вам работать легче всего и наиболее интересно? Я не совсем правильный писатель. Никогда не выбираю, в каком жанре буду писать. Я не литературовед. Пишу так, как хочу писать. И для меня безразлично, какой это жанр. Вот мне захотелось высмеять, викричать, выплакать что-то, например, вот такую политическую ситуацию – и я это сделала. Сейчас пишу сценарий. Чуть раньше у меня вышли две детских книжки. Еще раньше я писала стихотворения. Я не определяю жанров – я так живу. Мне вот очень хочется написать мюзикл. Я люблю делать то, что интересно, то, что никогда не делала.

МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ, ХОТЯ Я НЕ ЛЮБЛЮ ВЫЕЗЖАТЬ ИЗ КИЕВА Сами Вы из Донецка, декларируете свое двуязычие, но в книжках все же таки отдаете предпочтение украинскому языку. Это проявление патриотизма, Ваша личная позиция или, может, Вам легче писать по-украински? Это принципиальные вещи для меня. Я не позиционирую себя как двуязычного человека, я говорю, что я билингвистична. У меня есть друзья россияне, с которыми я разговариваю по-русски, и интересно, что сейчас так складывается, что они переходят на украинский. Я их немножко приобщаю к этому. Это принципиально. Я живу в Украине, и для меня существует один государственный язык.

Сейчас украинская литература такая интересная! И я хочу, чтобы наши читатели поняли, что она не хуже, чем российская.

А в семье, с дочкой тоже разговариваете по-украински? И так, и так. В зависимости от ситуации. Дочка у меня прекрасно разговаривает по-украински... В целом языковой вопрос для меня не является проблемой.

Ваших героев можно встретить где угодно – в Черногории, Франции, Америке, на Мальте. А Вы сами любите путешествовать? Позавчера я приехала из Финляндии. Мне очень нравится путешествовать, хотя я не люблю выезжать из Киева. У меня есть какой-то психологический барьер: “Боже! Я сегодня здесь, а вечером должна ночевать на теплоходе”. Или возвращение... Вот позавчера утром я сидела в Финляндии на площади, пила кофе и уже вечером стояла на пороге своей квартиры. Но, если есть возможность, я с удовольствием путешествую. Вот в сентябре собираюсь в Грецию.

ПОКУПАЮ КНИЖКУ, ЕСЛИ МНЕ НРАВЯТСЯ ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЬ СТРОК Вы, наверное, много читаете. А чем руководствуетесь при выборе книжек? Есть ли какие-то вкусы относительно авторов или жанров? Я выбираю сама. Беру в руки книгу и читаю первые десять строк. Если они меня задевают, я эту книгу покупаю и читаю дальше.

И так пытаюсь писать сама...

Сейчас мне очень нравится читать произведения итальянского писателя и музыковеда Алессандро Барикко.

Есть ли у Вас есть “настольная книга”, которую Вы можете перечитывать множество раз и которая никогда не надоедает? Нет, сейчас уже такой книжки нет.

А в детстве была? “Алые паруса” Александра Грина. А еще я очень любила книжку „Приключения Альфонса Циттербаки” немецкого писателя Хольца-Баумерта, которую когда-то купила за 47 коп.

Изменяются ли со временем Ваши литературные вкусы? Изменяются. Например, я была очень захвачена Фаулзом. А теперь, когда я его читаю, то вижу, как это сделано. Когда я понимаю в книге, как это сделано, то теряю к ней интерес. Вот когда я не могу понять в книжке, как это сделано, тогда этот писатель остается для меня непостижимым.

Для меня непостижимым является Шекспир. Когда я думаю, что человек жил в то время, Бог знает когда, и все его произведения актуальны сейчас, – это для меня непостижимо.

Я не хочу быть слишком дерзкой, но всех писателей, хоть это и мои коллеги, сейчас я воспринимаю просто как писателей.

Кто для Вас самый строгий критик, к чьему мнению Вы больше всего прислушиваетесь? У меня есть подруга Леся Воронина – это детская писательница. Я вот десять страниц напишу – даю ей, потом следующие десять. А она мне говорит: “Роздобудя, я уже жду.” И тогда я понимаю, что это хорошая вещь. Леся у меня первый судья. Она, кстати, редактор моей новой книги под названием “Переформулювання”.

А кого еще из украинских писателей Вы считаете своими друзьями? Я считаю друзьями нас всех. Всех очень люблю. Вообще люблю людей, которые пишут, и журналистов в том числе, – людей, которые из ничего могут сделать что-то. Я боюсь даже кого-то забыть. Моя ближайшая подруга – Лариса Денисова. Я очень люблю, скучаю и общаюсь с Маричкой Матиос. Из мужчин – это Андрей Кокотюха, Олесь Ульяненко, Андрей Курков, братья Капрановы. Я настолько их всех боготворю, и не могу сказать, что к кому-то плохо или придирчиво отношусь. Надеюсь, они так же относятся ко мне.

Я не знаю зависти или конкуренции.

ВЫШИВАТЬ БИСЕРОМ – ЭТО ДЛЯ МЕНЯ ПСИХОТЕРАПИЯ А как дочка относится к Вашему творчеству? Она тоже - одна из первых читателей? Нет, я бы не сказала. Рукописей она не читает. И когда выходит книжка, достаточно долго боится взять ее в руки, потому что ей кажется, что я пишу о себе, а у меня все герои страдают. Я всегда говорю, что это герои, это не я.

Предпочитая литературу и журналистику, Вы еще находите время писать картины, вышивать бисером. Это для вас хобби или отдых? Не хотели ли бы профессионально заняться этими видами творчества, организовать выставку, как сейчас модно? Это для меня на самом деле психотерапия. Стопроцентная. Я люблю что-то делать. В психологии говорят, если ты устал – нужно изменить род деятельности. Например, много пишешь – пойди постирай. Когда я рисую или вышиваю, я тоже думаю, но меняю род деятельности. Рисунок – это тот же роман, только на бумаге, и он всегда имеет подтекст.

Я никогда не буду заниматься своим пиаром, никогда не буду организовывать свои выставки, хотя у меня очень много картин, много вышивок. Возможно, для людей это было бы интересно – прийти, посмотреть. Но я сама в жизни никогда никуда не пойду и не предложу. Возможно, если издательство предложит это сделать.

Я не представляю, как другие писатели делают эти презентации – в кофейнях, с дамами, вечерними платьями... Я никогда не буду этим заниматься.

Ирен, когда Вы пишете книги, думаете ли о целевой аудитории? И каким Вы видите своего читателя? Я своего читателя вижу очень хорошо, но не задумываюсь о целевой аудитории. Могу привести пример. Как-то во Львове ко мне подходит девочка, которая учится в седьмом классе, и покупает “Зів’ялі квіти викидають”. Я ей говорю: “Ты это не покупай, ты лучше пойди в детский отдел.” А она с такой обидой отвечает: “А я уже все ваши книги прочитала!”

Потому я не различаю свою аудиторию – это дети, девушки, очень много ребят-студентов (это меня удивляет), мужчины, женщины моего возраста и женщины много старше.

МНЕ СТЫДНО БЫТЬ В СПИСКЕ “ЗАВИДНЫХ ЖЕНИХОВ” В прошлом году в одной из украинских газет в статье “Завидные женихи” рядом с именами Олександры Николаенко, Яны Клочковой, Марии Бурмаки, Олександры Червоненко было и имя Ирэн Роздобудько. Как Вы на это отреагировали и считаете ли себя “завидной невестой”? Я была поражена! Когда я развернула газету и увидела этот материал... Для меня это был один из неприятнейших и самых тяжелых дней в моей жизни. Я поехала к своей подруге Лесе Ворониной, она отпоила меня коньяком. Я была поражена, возмущена и очень оскорблена. Это не является для меня пиаром. Я никогда не считала себя публичным человеком, который еще с этой стороны может кого-то интересовать. Мне стыдно быть в этом списке. Я еще понимаю молодых девушек – Николаенко, Клочкову. У меня же в жизни уже все было... Я не собираюсь ходить в невестах. Боже избавь...

Но все равно большинство ваших произведений о любви. А как сейчас складывается личная жизнь? У меня очень хорошо все складывается. Я дважды была замужем. А теперь я наслаждаюсь своей свободой, тем, что принадлежу лишь себе. Я считаю, что даже замужем женщины должны принадлежать только себе. Об этом я пытаюсь писать и в своих книгах, хотя мои женщины любят. Я думаю, если ты растворяешься в человеке – это неправильно.

Верите ли в судьбу, считаете ли, что человек является творцом своей судьбы? Я думаю, наш путь расписан еще до нашего рождения. Стоит лишь достаточно четко и правильно прислушиваться к тем колокольчикам, которые расставлены на этом пути. Ветерок дует – и ты слышишь этот колокольчик. Ты, может, не видишь этого пути, но должен прислушиваться и идти по нему. Если ты будешь идти не своим путем – это будет трагедия жизни. Я таких людей встречала.

ИДЕНТИФИЦИРУЮ СЕБЯ С МУЖСКИМИ ОБРАЗАМИ, ХОТЯ Я СТОПРОЦЕНТНАЯ ЖЕНЩИНА Ирэн, какая из Ваших героинь вам ближе всего по духу, и на месте какой Вы хотели бы очутиться? Кстати, я сегодня утром об этом думала. Даже не знаю почему. Я будто отвечала на какой-то вопрос поставленый сверху, вот вы и появились (смеется). Я думала об этой идентификации с героями и отвечала так, по крайней мере сегодня утром: “Я – это все в моих книжках: и женщины, и дети, и собаки, и природа, и дерево, и луна.”

Но, если серьезно, я больше себя идентифицирую с мужскими образами. Хотя, прошу заметить, я стопроцентная женщина, то есть во всем. Но мне почему-то интереснее, легче писать о мужской психологии. Возможно, я бы себя идентифицировала с “Ранковим прибиральником” или с героем “Ґудзика”. Почему? Как я уже говорила, люблю делать то, что мне неизвестно. Мне интересно, как мужчина поведет себя в той или иной ситуации. И вот я себя больше идентифицирую с ним. Возможно потому, что я хочу, чтобы наши мужчины были лучшими.

Украинский режиссер Андрей Бенкендорф еще в конце февраля заявил, что готовится к съемкам фильма по мотивам Вашего романа “Зів’ялі квіти викидають”. Начались ли уже съемки и вообще следите ли Вы за течением событий? В том, что этот фильм будет, у меня нет сомнений. Потому что сейчас есть большой спрос на хороший сценарий, на хорошие душевные истории – без бандюков, без матерных слов и без порнографии. Сценарий я написала, контракт подписала. Мне сказали, что съемки будут в августе. Шли переговоры с очень интересными актрисами – Плисецкой, Демидовой, Скобцевой. Но сейчас я этим не очень интересуюсь. Я честно отработала, сделала сценарий, дальше – это уже их дела.

Сейчас пишу другой сценарий, к сожалению, пока не могу о нем рассказать, но контракт уже есть. Вот дописываю третью серию. Премьера состоится на одном из ведущих каналов.

НИКОГДА НЕ СТРОЮ НИКАКИХ ПЛАНОВ – ЭТО МОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ Вы всегда строите творческие планы или устраиваете себе отдых? Я никогда не строю никаких планов. Это мой образ жизни. Это творческое настроение – это образ жизни. Я всегда что-то думаю, я не принуждаю себя садиться за стол и писать. Оно из меня льется. Вот, скажем, моя новая книжка “Переформулювання”... Я ее писала-писала, потом показала редактору, а он говорит: давай ее издадим. Так случайно и вышло.

То есть она уже вышла в печать? Пока еще нет. Но она появится к Львовскому книжному форуму. У меня к форуму выйдет целая куча книжек.

А теперь Вы чем занимаетесь? Как я уже говорила, сейчас пишу сценарий и очень долго обещаю написать роман под названием “Дві хвилини шлюбу”. Это для меня очень интересный роман, многослойный. Я буду писать долго, очень долго. Я лучше промолчу. Выйдут детские книжки, “Переформулюванння”, переиздание.

Хочу сделать большую паузу. Потому что мне хочется выйти к читателю с хорошим, полноценным, интересным романом. 50 страниц уже есть. Я не буду спешить со сроками... Я свободный человек, который не заключал никаких соглашений. Я могу помолчать еще пять лет.

В конце не очень оригинальный вопрос: считаете ли себя счастливым человеком? Да!

Разговаривала Анна Ященко

Фото с сайта e-motion.com.ua