Ирэн Роздобудько: Даже замужем женщины должны принадлежать только себе

Ирэн Роздобудько: Даже замужем женщины должны принадлежать только себе

17:14, 07 июля 2007
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Мне было смешно писать, как украинцы превращаются в папуасов... Идентифицирую себя с мужскими образами, хотя я стопроцентная женщина... Мне стыдно быть в списке “завидных женихов”... Интервью

На вопросы УНИАН ответила писательница Ирэн Роздобудько.

МНЕ БЫЛО СМЕШНО ПИСАТЬ, КАК УКРАИНЦЫ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ПАПУАСОВ

Госпожа Ирэн, на днях в Харькове вышла в свет Ваша новая книга – сатирическая фантасмагория “Олениум”. Журналисты и критики сейчас активно ее обсуждают, считая, что она отображает политические события лета 2006 года. Действительно ли в произведении есть политическая подоплека и как возникла идея написать такую книгу?

Ирэн Роздобудько Фото e-motion.com.uaКак раз сегодня я позвонила по телефону в издательство и спросила, какие еще книги у меня вышли, потому что я уже потеряла ориентиры в том, что появляется. Мне сказали, что сейчас уже вышел роман “Олениум” (я его очень ждала!) и переводы двух детективов. Такое сегодня у меня событие!

Теперь что касается “Олениума”. Я начала писать эту фантасмагорию еще до 2004 года, хотя такой стиль мне не присущ... Я не очень хорошо отношусь к юмору, это было не мое.

Почему-то начала думать, что Украина – это такая страна, которая превратилась в какую-то Лапландию: все ездят на оленях, энергоносителей нет... А если все ездят на оленях – возникают разные смешные ситуации. У депутатов по четыре оленя, у Президента – восемь, у рядовых граждан – по одному. Оленями очень гордятся, потому что они – не только средство передвижения, а еще вроде как священные животные.

Потом начала использовать какие-то политические штучки...

Мне было смешно писать, как мы превращаемся в каких-то папуасов, или, точнее – лапландцев. Хотя я очень уважаю и лапландцев, и папуасов.

Оставалось еще немножко дописать, но началась Оранжевая революция. Я подумала – все, нет смысла смеяться. Для меня это был такой подъем, надежда, будто что-то изменится. И я отложила рукопись в ящик . А теперь так вышло, что после провала, я очень быстро дописала эту книжку.

Вы определили жанр этого произведения как “комедия абсурда”. Можно ли, по вашему мнению, теми же словами охарактеризовать современное политическое состояние Украины?

Конечно...

В каком жанре Вам работать легче всего и наиболее интересно?

Я не совсем правильный писатель. Никогда не выбираю, в каком жанре буду писать. Я не литературовед. Пишу так, как хочу писать. И для меня безразлично, какой это жанр. Вот мне захотелось высмеять, викричать, выплакать что-то, например, вот такую политическую ситуацию – и я это сделала. Сейчас пишу сценарий. Чуть раньше у меня вышли две детских книжки. Еще раньше я писала стихотворения. Я не определяю жанров – я так живу. Мне вот очень хочется написать мюзикл. Я люблю делать то, что интересно, то, что никогда не делала.

МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ, ХОТЯ Я НЕ ЛЮБЛЮ ВЫЕЗЖАТЬ ИЗ КИЕВА

Сами Вы из Донецка, декларируете свое двуязычие, но в книжках все же таки отдаете предпочтение украинскому языку. Это проявление патриотизма, Ваша личная позиция или, может, Вам легче писать по-украински?

Это принципиальные вещи для меня. Я не позиционирую себя как двуязычного человека, я говорю, что я билингвистична. У меня есть друзья россияне, с которыми я разговариваю по-русски, и интересно, что сейчас так складывается, что они переходят на украинский. Я их немножко приобщаю к этому. Это принципиально. Я живу в Украине, и для меня существует один государственный язык.

Сейчас украинская литература такая интересная! И я хочу, чтобы наши читатели поняли, что она не хуже, чем российская.

А в семье, с дочкой тоже разговариваете по-украински?

И так, и так. В зависимости от ситуации. Дочка у меня прекрасно разговаривает по-украински... В целом языковой вопрос для меня не является проблемой.

Ваших героев можно встретить где угодно – в Черногории, Франции, Америке, на Мальте. А Вы сами любите путешествовать?

Позавчера я приехала из Финляндии. Мне очень нравится путешествовать, хотя я не люблю выезжать из Киева. У меня есть какой-то психологический барьер: “Боже! Я сегодня здесь, а вечером должна ночевать на теплоходе”. Или возвращение... Вот позавчера утром я сидела в Финляндии на площади, пила кофе и уже вечером стояла на пороге своей квартиры. Но, если есть возможность, я с удовольствием путешествую. Вот в сентябре собираюсь в Грецию.

ПОКУПАЮ КНИЖКУ, ЕСЛИ МНЕ НРАВЯТСЯ ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЬ СТРОК

Вы, наверное, много читаете. А чем руководствуетесь при выборе книжек? Есть ли какие-то вкусы относительно авторов или жанров?

Я выбираю сама. Беру в руки книгу и читаю первые десять строк. Если они меня задевают, я эту книгу покупаю и читаю дальше.

И так пытаюсь писать сама...

Сейчас мне очень нравится читать произведения итальянского писателя и музыковеда Алессандро Барикко.

Есть ли у Вас есть “настольная книга”, которую Вы можете перечитывать множество раз и которая никогда не надоедает?

Нет, сейчас уже такой книжки нет.

А в детстве была?

“Алые паруса” Александра Грина. А еще я очень любила книжку „Приключения Альфонса Циттербаки” немецкого писателя Хольца-Баумерта, которую когда-то купила за 47 коп.

Изменяются ли со временем Ваши литературные вкусы?

Изменяются. Например, я была очень захвачена Фаулзом. А теперь, когда я его читаю, то вижу, как это сделано. Когда я понимаю в книге, как это сделано, то теряю к ней интерес. Вот когда я не могу понять в книжке, как это сделано, тогда этот писатель остается для меня непостижимым.

Для меня непостижимым является Шекспир. Когда я думаю, что человек жил в то время, Бог знает когда, и все его произведения актуальны сейчас, – это для меня непостижимо.

Я не хочу быть слишком дерзкой, но всех писателей, хоть это и мои коллеги, сейчас я воспринимаю просто как писателей.

Кто для Вас самый строгий критик, к чьему мнению Вы больше всего прислушиваетесь?

У меня есть подруга Леся Воронина – это детская писательница. Я вот десять страниц напишу – даю ей, потом следующие десять. А она мне говорит: “Роздобудя, я уже жду.” И тогда я понимаю, что это хорошая вещь. Леся у меня первый судья. Она, кстати, редактор моей новой книги под названием “Переформулювання”.

А кого еще из украинских писателей Вы считаете своими друзьями?

Я считаю друзьями нас всех. Всех очень люблю. Вообще люблю людей, которые пишут, и журналистов в том числе, – людей, которые из ничего могут сделать что-то. Я боюсь даже кого-то забыть. Моя ближайшая подруга – Лариса Денисова. Я очень люблю, скучаю и общаюсь с Маричкой Матиос. Из мужчин – это Андрей Кокотюха, Олесь Ульяненко, Андрей Курков, братья Капрановы. Я настолько их всех боготворю, и не могу сказать, что к кому-то плохо или придирчиво отношусь. Надеюсь, они так же относятся ко мне.

Я не знаю зависти или конкуренции.

ВЫШИВАТЬ БИСЕРОМ – ЭТО ДЛЯ МЕНЯ ПСИХОТЕРАПИЯ

А как дочка относится к Вашему творчеству? Она тоже - одна из первых читателей?

Нет, я бы не сказала. Рукописей она не читает. И когда выходит книжка, достаточно долго боится взять ее в руки, потому что ей кажется, что я пишу о себе, а у меня все герои страдают. Я всегда говорю, что это герои, это не я.

Предпочитая литературу и журналистику, Вы еще находите время писать картины, вышивать бисером. Это для вас хобби или отдых? Не хотели ли бы профессионально заняться этими видами творчества, организовать выставку, как сейчас модно?

Ирэн Роздобудько Фото e-motion.com.uaЭто для меня на самом деле психотерапия. Стопроцентная. Я люблю что-то делать. В психологии говорят, если ты устал – нужно изменить род деятельности. Например, много пишешь – пойди постирай. Когда я рисую или вышиваю, я тоже думаю, но меняю род деятельности. Рисунок – это тот же роман, только на бумаге, и он всегда имеет подтекст.

Я никогда не буду заниматься своим пиаром, никогда не буду организовывать свои выставки, хотя у меня очень много картин, много вышивок. Возможно, для людей это было бы интересно – прийти, посмотреть. Но я сама в жизни никогда никуда не пойду и не предложу. Возможно, если издательство предложит это сделать.

Я не представляю, как другие писатели делают эти презентации – в кофейнях, с дамами, вечерними платьями... Я никогда не буду этим заниматься.

Ирен, когда Вы пишете книги, думаете ли о целевой аудитории? И каким Вы видите своего читателя?

Я своего читателя вижу очень хорошо, но не задумываюсь о целевой аудитории. Могу привести пример. Как-то во Львове ко мне подходит девочка, которая учится в седьмом классе, и покупает “Зів’ялі квіти викидають”. Я ей говорю: “Ты это не покупай, ты лучше пойди в детский отдел.” А она с такой обидой отвечает: “А я уже все ваши книги прочитала!”

Потому я не различаю свою аудиторию – это дети, девушки, очень много ребят-студентов (это меня удивляет), мужчины, женщины моего возраста и женщины много старше.

МНЕ СТЫДНО БЫТЬ В СПИСКЕ “ЗАВИДНЫХ ЖЕНИХОВ”

В прошлом году в одной из украинских газет в статье “Завидные женихи” рядом с именами Олександры Николаенко, Яны Клочковой, Марии Бурмаки, Олександры Червоненко было и имя Ирэн Роздобудько. Как Вы на это отреагировали и считаете ли себя “завидной невестой”?

Я была поражена! Когда я развернула газету и увидела этот материал... Для меня это был один из неприятнейших и самых тяжелых дней в моей жизни. Я поехала к своей подруге Лесе Ворониной, она отпоила меня коньяком. Я была поражена, возмущена и очень оскорблена. Это не является для меня пиаром. Я никогда не считала себя публичным человеком, который еще с этой стороны может кого-то интересовать. Мне стыдно быть в этом списке. Я еще понимаю молодых девушек – Николаенко, Клочкову. У меня же в жизни уже все было... Я не собираюсь ходить в невестах. Боже избавь...

Но все равно большинство ваших произведений о любви. А как сейчас складывается личная жизнь?

У меня очень хорошо все складывается. Я дважды была замужем. А теперь я наслаждаюсь своей свободой, тем, что принадлежу лишь себе. Я считаю, что даже замужем женщины должны принадлежать только себе. Об этом я пытаюсь писать и в своих книгах, хотя мои женщины любят. Я думаю, если ты растворяешься в человеке – это неправильно.

Верите ли в судьбу, считаете ли, что человек является творцом своей судьбы?

Я думаю, наш путь расписан еще до нашего рождения. Стоит лишь достаточно четко и правильно прислушиваться к тем колокольчикам, которые расставлены на этом пути. Ветерок дует – и ты слышишь этот колокольчик. Ты, может, не видишь этого пути, но должен прислушиваться и идти по нему. Если ты будешь идти не своим путем – это будет трагедия жизни. Я таких людей встречала.

ИДЕНТИФИЦИРУЮ СЕБЯ С МУЖСКИМИ ОБРАЗАМИ, ХОТЯ Я СТОПРОЦЕНТНАЯ ЖЕНЩИНА

Ирэн, какая из Ваших героинь вам ближе всего по духу, и на месте какой Вы хотели бы очутиться?

Кстати, я сегодня утром об этом думала. Даже не знаю почему. Я будто отвечала на какой-то вопрос поставленый сверху, вот вы и появились (смеется). Я думала об этой идентификации с героями и отвечала так, по крайней мере сегодня утром: “Я – это все в моих книжках: и женщины, и дети, и собаки, и природа, и дерево, и луна.”

Но, если серьезно, я больше себя идентифицирую с мужскими образами. Хотя, прошу заметить, я стопроцентная женщина, то есть во всем. Но мне почему-то интереснее, легче писать о мужской психологии. Возможно, я бы себя идентифицировала с “Ранковим прибиральником” или с героем “Ґудзика”. Почему? Как я уже говорила, люблю делать то, что мне неизвестно. Мне интересно, как мужчина поведет себя в той или иной ситуации. И вот я себя больше идентифицирую с ним. Возможно потому, что я хочу, чтобы наши мужчины были лучшими.

Украинский режиссер Андрей Бенкендорф еще в конце февраля заявил, что готовится к съемкам фильма по мотивам Вашего романа “Зів’ялі квіти викидають”. Начались ли уже съемки и вообще следите ли Вы за течением событий?

В том, что этот фильм будет, у меня нет сомнений. Потому что сейчас есть большой спрос на хороший сценарий, на хорошие душевные истории – без бандюков, без матерных слов и без порнографии. Сценарий я написала, контракт подписала. Мне сказали, что съемки будут в августе. Шли переговоры с очень интересными актрисами – Плисецкой, Демидовой, Скобцевой. Но сейчас я этим не очень интересуюсь. Я честно отработала, сделала сценарий, дальше – это уже их дела.

Сейчас пишу другой сценарий, к сожалению, пока не могу о нем рассказать, но контракт уже есть. Вот дописываю третью серию. Премьера состоится на одном из ведущих каналов.

НИКОГДА НЕ СТРОЮ НИКАКИХ ПЛАНОВ – ЭТО МОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Вы всегда строите творческие планы или устраиваете себе отдых?

Я никогда не строю никаких планов. Это мой образ жизни. Это творческое настроение – это образ жизни. Я всегда что-то думаю, я не принуждаю себя садиться за стол и писать. Оно из меня льется. Вот, скажем, моя новая книжка “Переформулювання”... Я ее писала-писала, потом показала редактору, а он говорит: давай ее издадим. Так случайно и вышло.

То есть она уже вышла в печать?

Пока еще нет. Но она появится к Львовскому книжному форуму. У меня к форуму выйдет целая куча книжек.

А теперь Вы чем занимаетесь?

Как я уже говорила, сейчас пишу сценарий и очень долго обещаю написать роман под названием “Дві хвилини шлюбу”. Это для меня очень интересный роман, многослойный. Я буду писать долго, очень долго. Я лучше промолчу. Выйдут детские книжки, “Переформулюванння”, переиздание.

Хочу сделать большую паузу. Потому что мне хочется выйти к читателю с хорошим, полноценным, интересным романом. 50 страниц уже есть. Я не буду спешить со сроками... Я свободный человек, который не заключал никаких соглашений. Я могу помолчать еще пять лет.

В конце не очень оригинальный вопрос: считаете ли себя счастливым человеком?

Да!

Разговаривала Анна Ященко

Фото с сайта e-motion.com.ua

 

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